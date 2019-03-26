神探視察五股西雲路海砂屋　霸氣回「該做的絕不妥協！」

▲「五股西雲路海砂屋」現狀，海砂屋造成民眾財產損失外，生命安全也受到威脅。（圖／市府提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市長侯友宜今（26）日走訪「五股西雲路海砂屋」，關心更新工程進度及住戶安置情形。對於近日針對海砂屋都更動作連連，是否造成人力吃緊、吃不消？侯友宜接受記者訪問表示，該做的事情絕不妥協！現場立刻強調要維護「西雲路海砂屋」周邊環境安全。

侯友宜去年12月25日走馬上任後，立刻強推「新店大溪地」海砂屋都更，近日又推動「淡水東來大廈」海砂屋，將其公告劃定為「都市更新區域」；今（26）日又馬不停蹄到五股西雲路段視察前朝舊案已推動的海砂屋。

▲侯友宜不改神探態度，視察時霸氣回應「該做的事情絕不妥協」！（圖／記者陳韋帆攝）

連續推動海砂都更，新舊案合併共有幾案？另外，同時進行的狀態下，市府資源是否將吃不消？對此，侯友宜現場接受記者訪問表示，目前統計全新北市共有190案海砂都更，而進行中的共有30個，即使資源再吃緊，但「該做的事情絕不妥協」！

▲五股西雲段海砂屋內部現狀。（圖／市府提供）

「五股西雲路海砂屋」過去曾發生陽台墜落，所幸僅砸毀車輛並未傷人，107年通過都更，同時住戶已全數搬離。

侯友宜表示，危險的建築物如何對症下藥，提供協助方案促成都市更新，這是政府應該主動做的事。

城鄉發展局黃一平局長補充，五股西雲路海砂屋都更案，土地及建物權屬皆為私有，更新前總戶數共計60戶，面積約1,462.36平方公尺，同意比例約95％，於107年9月27日核定發布實施變更事業計畫及權利變換計畫，市府協助溝通協調。

目前全數住戶都已經搬離海砂屋，該案更新後，將興建1棟地上14層樓、地下3層樓之鋼筋混凝土建築物，預計今年4月底進行拆除。