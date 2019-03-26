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神探視察五股西雲路海砂屋　霸氣回「該做的絕不妥協！」

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▲▼侯友宜視察五股西雲段海砂屋都更。（圖／市府提供）

▲「五股西雲路海砂屋」現狀，海砂屋造成民眾財產損失外，生命安全也受到威脅。（圖／市府提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市長侯友宜今（26）日走訪「五股西雲路海砂屋」，關心更新工程進度及住戶安置情形。對於近日針對海砂屋都更動作連連，是否造成人力吃緊、吃不消？侯友宜接受記者訪問表示，該做的事情絕不妥協！現場立刻強調要維護「西雲路海砂屋」周邊環境安全。

侯友宜去年12月25日走馬上任後，立刻強推「新店大溪地」海砂屋都更，近日又推動「淡水東來大廈」海砂屋，將其公告劃定為「都市更新區域」；今（26）日又馬不停蹄到五股西雲路段視察前朝舊案已推動的海砂屋。

▲▼侯友宜視察五股西雲段海砂屋都更。（圖／記者陳韋帆攝）

▲侯友宜不改神探態度，視察時霸氣回應「該做的事情絕不妥協」！（圖／記者陳韋帆攝）

連續推動海砂都更，新舊案合併共有幾案？另外，同時進行的狀態下，市府資源是否將吃不消？對此，侯友宜現場接受記者訪問表示，目前統計全新北市共有190案海砂都更，而進行中的共有30個，即使資源再吃緊，但「該做的事情絕不妥協」！

▲▼侯友宜視察五股西雲段海砂屋都更。（圖／市府提供）

▲五股西雲段海砂屋內部現狀。（圖／市府提供）

「五股西雲路海砂屋」過去曾發生陽台墜落，所幸僅砸毀車輛並未傷人，107年通過都更，同時住戶已全數搬離。

侯友宜表示，危險的建築物如何對症下藥，提供協助方案促成都市更新，這是政府應該主動做的事。

城鄉發展局黃一平局長補充，五股西雲路海砂屋都更案，土地及建物權屬皆為私有，更新前總戶數共計60戶，面積約1,462.36平方公尺，同意比例約95％，於107年9月27日核定發布實施變更事業計畫及權利變換計畫，市府協助溝通協調。

目前全數住戶都已經搬離海砂屋，該案更新後，將興建1棟地上14層樓、地下3層樓之鋼筋混凝土建築物，預計今年4月底進行拆除。

關鍵字：新北市侯友宜海砂屋新店大溪地淡水東來大廈五股西雲路城鄉局黃一平

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