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買屋送裝潢反被扒3層皮　建商不願意說的秘密他說了

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▲▼裝潢,粉刷,油漆。（圖／pixabay）

▲裝潢。（圖／pixabay）

記者黃靖惠／綜合報導

不少人為了買房一夕噴光所有積蓄，跟著影響後續入住裝潢費用緊縮，但建商腦筋動得快、看到消費者需求，紛紛祭出「買屋送裝潢」的行銷策略，吸引購屋族入場，不過究竟葫蘆裡面賣什麼藥？房產學者章定煊日前在臉書發文指出，部分不肖建商在神不知鬼不覺中，利用「重複計價、材料高估、設計費高估」3種招數，從中剝了消費者的皮。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，買房「送」裝潢本來是不錯概念，因為建商幫客戶裝潢成本，遠低於客戶自己去找工班，可以達到雙贏的局面。但是不可否認的，部分不肖建商設下陷阱，讓客戶被剝3層皮。至於是哪3種模式剝了消費者的皮？

一、重複計價：

他表示，民眾看到裝潢過後的房子，多半好感度提升，不自覺提高房屋的評價。而建商在計價時，早就把裝潢價格納入房屋總價內，藉此墊高單坪房價，於是房屋單坪價格、加價裝潢就重複計算了。

二、主打高級裝潢材料：

他表示，部分建商會用兩方式，刻意突顯裝潢材料很高級，第1種，靠著強烈打光、配合鏡面反射；第2種，故意在大家會很留意的部分，裝高級材料，比如說衛浴設備用特定高級廠牌，讓大家有錯覺，所有的裝潢材料，都是這種檔次。

三、不中用的裝潢設計：

他認為，好的設計師的功力在於擁有設計美學，可以長時間家居而不會感官疲勞，另一個是利用空間產生最大坪效；再來是生活使用便利。但有建商想要節省成本，就會找剛出道設計師繪圖，甚至讓裝潢包工按裝潢經驗來設計，就可以省下設計費。

最後章定煊總結，買屋送裝潢利用「重複計價、材料高估、設計費高估」3招，剝了消費者的皮，建議民眾買房子前、還是需要腦中虛擬，無裝潢時的狀態、與裝潢的價值，分離計價。

關鍵字：裝潢章定煊買房建商消費者購屋陷阱景文科技大學財務金融系買屋送裝潢

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