買屋送裝潢反被扒3層皮　建商不願意說的秘密他說了

▲裝潢。（圖／pixabay）



記者黃靖惠／綜合報導

不少人為了買房一夕噴光所有積蓄，跟著影響後續入住裝潢費用緊縮，但建商腦筋動得快、看到消費者需求，紛紛祭出「買屋送裝潢」的行銷策略，吸引購屋族入場，不過究竟葫蘆裡面賣什麼藥？房產學者章定煊日前在臉書發文指出，部分不肖建商在神不知鬼不覺中，利用「重複計價、材料高估、設計費高估」3種招數，從中剝了消費者的皮。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，買房「送」裝潢本來是不錯概念，因為建商幫客戶裝潢成本，遠低於客戶自己去找工班，可以達到雙贏的局面。但是不可否認的，部分不肖建商設下陷阱，讓客戶被剝3層皮。至於是哪3種模式剝了消費者的皮？

一、重複計價：

他表示，民眾看到裝潢過後的房子，多半好感度提升，不自覺提高房屋的評價。而建商在計價時，早就把裝潢價格納入房屋總價內，藉此墊高單坪房價，於是房屋單坪價格、加價裝潢就重複計算了。

二、主打高級裝潢材料：

他表示，部分建商會用兩方式，刻意突顯裝潢材料很高級，第1種，靠著強烈打光、配合鏡面反射；第2種，故意在大家會很留意的部分，裝高級材料，比如說衛浴設備用特定高級廠牌，讓大家有錯覺，所有的裝潢材料，都是這種檔次。

三、不中用的裝潢設計：

他認為，好的設計師的功力在於擁有設計美學，可以長時間家居而不會感官疲勞，另一個是利用空間產生最大坪效；再來是生活使用便利。但有建商想要節省成本，就會找剛出道設計師繪圖，甚至讓裝潢包工按裝潢經驗來設計，就可以省下設計費。

最後章定煊總結，買屋送裝潢利用「重複計價、材料高估、設計費高估」3招，剝了消費者的皮，建議民眾買房子前、還是需要腦中虛擬，無裝潢時的狀態、與裝潢的價值，分離計價。