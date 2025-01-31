公設比怎麼算？　10大超廢「公設地雷」大揭秘

▲看屋照。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者潘姿吟／綜合報導

買房是人生中的重要決定，許多人關注坪數、地段與價格，卻忽略了「公設比」這個重要的指標。什麼是公設比？為什麼每個建案的公設比都不一樣？更重要的是，公設比高低會直接影響你的實際居住空間與使用體驗。YouTube頻道「安怡聊房子」的安怡，帶大家搞懂公設比怎麼計算，並揭曉那些被網友票選為「超廢」的公設排行榜，幫助大家在買房時不再踩雷。

什麼是公設比？它怎麼算？

購買集合式住宅時，你買到的空間可以分為兩部分：

一、共有部分（公設）：指社區大廳、電梯間、消防設備、地下室等住戶共同擁有的空間。

二、專有部分：屬於你個人使用的室內空間，如客廳、餐廳、廚房、臥室等。

公設坪數占整體權狀坪數的比例，這個數值越高，代表你花在「非專有部分」的錢就越多。需要注意的是，有些房子的車位也會算在公設內，計算時需將車位坪數扣除，以得出準確的公設比。

公設比的計算公式為：

公設比 =（分攤的公設坪數 ÷ 權狀坪數）× 100

公設比=（分攤的公設坪數÷權狀坪數）×100

範例：如果你買了一間權狀坪數100坪的房子，其中有30坪是公設部分，那麼公設比為：30÷100×100

▲不同建築的公設比參考值表格，資料來源為YouTube頻道「安怡聊房子」。（圖／專題中心製圖）



為什麼現在新房子的公設比越來越高？

1. 法規要求：2005年後的新建築法規，規定8樓以上建築需設雙逃生梯，11樓以上需設排煙室，這些新增的安全設施無形中拉高了公設比。

2. 生活品質提升：許多新建案會加入健身房、游泳池、閱覽室、KTV室等設施，提供住戶更多娛樂選擇，但這也導致公設坪數增加。

3. 小宅趨勢：市區土地有限，小宅與小型社區流行，但住戶分擔公設的比例降低，每戶需要承擔的公設坪數自然提高。

10大超廢公設排行榜

雖然公設設計是為了提高住戶生活便利性，但有些公設因維護成本高或使用率低，常被網友戲稱為「超廢公設」。根據2024年KEYPO調查，十大最無用公設排名，依序為：健身房、游泳池、瑜伽教室、閱覽室、KTV室、麻將室、戶外烤肉區、空中花園、親子遊戲區、多功能教室。

▲2024年KEYPO調查，十大最無用公設排名。（圖／專題中心製圖）

至於，該如何避免買到「公設比過高」的房子？安怡提出以下3點建議：

1. 確認公設實用性：列出你的需求，選擇自己真正會使用的公設。如果大多數公設對你來說都是「擺設」，那麼公設比高的房子可能不值得考慮。

2. 關注室內坪效：即使公設比稍高，只要室內空間規劃合理、坪效高，也能提升居住品質。

3. 留意違建公設：有些建商將違規建設列入公設，存在被拆除的風險，購買前應謹慎核查。