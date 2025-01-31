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以為詐騙！她意外繼承陌生人「1600萬遺產」　背後原因曝

▲▼ 房屋,房子,買房,私人車道,停車,車庫。（圖／CFP）

▲ 蓋賽爾住在加拿大，霍森則遠在倫敦獨居。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大女子蓋賽爾（Lorraine Gesell）意外繼承一名素未謀面的親戚遺產，價值超過40萬英鎊（約新台幣1600 萬元）。這筆財富來自英國倫敦一名獨居老人霍森（Raymond Barry Howson），因生前未留下遺囑，也沒有已知的直系親屬，讓巨額遺產牽起一段跨國奇緣。

綜合《曼徹斯特晚報》等英媒，霍森生前從事航空業機組員，一生未婚，膝下無子，住在倫敦一棟2房公寓，2021年9月85歲時過世，遺產被托付給專門追蹤法定繼承人的機構Finders International，才找到包括蓋賽爾在內，分布全球的47名霍森親屬，將共同繼承這筆遺產。

蓋賽爾回憶，起初收到通知時，她和家人都很警惕，因為近期詐騙手法層出不窮，「這聽起來確實不可思議，『有個你不認識的人死了，而你有權繼承遺產』，聽起來簡直像童話故事」，但該機構提供蓋賽爾詳細族譜，且一切流程不需支付任何費用，最終令她相信這是真的。

蓋賽爾已故的母親和霍森是表親，令她成為法定繼承人之一，但蓋賽爾從沒聽過有這名親戚。她目前計畫將這筆意外之財用於裝修房屋，若有餘裕也許還會安排一次度假。

Finders International的CEO劉威林（Simonne Llewellyn）說明，這類跨國尋親案例不算罕見，若找不到合法繼承人，這類無主遺產最終則會歸國庫所有。截至目前，英格蘭與威爾斯地區仍有超過 6000筆遺產處於無人認領狀態。

關鍵字：遺產繼承跨國奇緣加拿大倫敦

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