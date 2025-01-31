高雄TOP3住宅租金王出爐！　富人願年砸逾百萬住百坪豪宅

▲去年高雄租金最高的TOP3豪宅出爐，月租金全站上10萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年高雄租金最高的TOP3豪宅出爐，月租金全站上10萬元，其中「鼎宇鼎峰」每月達12萬元居冠，也就是說1年就得花費144萬元租金住進180坪豪宅。信義房屋專家指出，頂級豪宅的承租方大多是高階主管，且都在傳統豪宅聚落，加上產業陸續進駐，帶動租金提升。

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過去高雄豪宅的租金天花板，常常難突破10萬元，也難找到租客，但近期隨著高雄積極發展高科技產業，帶來大量高科技人才、企業高階主管等，豪宅的租屋需求提高，也帶動租金成長。

根據實價登錄資料，2024年高雄租金最高前3名，「鼎宇鼎峰」以月租金12萬元拿下冠軍，「京城天峰」則以每月租金11萬元居次，而第三名「國城賦格」月租金為10.5萬元，前三名的單坪月租金最高達810元，不過坪數皆超過百坪，因此總租金相當高。

社區 租賃日期 位置 坪數 總價 (元/月) 單價 (元/坪) 鼎宇鼎峰 2024/1 鼓山區鼓山三路 180 12萬 664 京城天峰 2024/3 左營區大順一路 136 11萬 810 國城賦格 2024/9 前鎮區復興三路 159.8 10.5萬 658

▲2024高雄住宅租金TOP3。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

信義房屋高三區協理周清源表示，能創下高租金的豪宅社區有一些特色，例如都位於豪宅聚落，公設豪華、具景觀等優勢，受不少高端豪宅客青睞。也有部分高租金社區，為高階主管、公司戶承租，因申報營業支出，月租金含管理費、車位，也因此拉高整體租金行情。

權威物業亞灣店經理陳柏勳認為，大坪數豪宅讓租金總價高，但這幾棟大樓，都是屋齡新，且為知名建商興建的豪宅，單坪租金也在範圍內，且豪宅租客多依個案條件承租，就算是同一棟，不同的配備、裝潢、家具也會讓租金落差大。

陳柏勳透露，如果是以外商公司名義承租，大多會有報稅的需求，如果是台灣人承租，就會要求含車位清潔費、含管理費等大全包，因此以月破10萬元來看，其實也在相對合理範圍。

雖然這種月租金破10萬元的豪宅承租方比較少，周清源分析，市場釋出量也相對低，能成功媒合也代表租賃市場，因高雄高科技產業如台積電、輝達、鴻海進駐等議題熱絡，帶動租金提升。

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