看了才知道多迷你！2、3房「不到20坪」他受震撼：怎麼隔

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人買房前就知道，現在房價貴、坪數小，可實際去看了之後，才知道比想像的還誇張。一名網友最近去看房時，就發現這類房型比想像中還多，驚訝直呼：「這樣不會太小嗎？」貼文引發熱議。信義房屋專家則坦言，畢竟現代人要考量房價負擔能力，從「小2房」到「迷你房」的情形越來越多。

原PO在PTT的Gossiping板發文「有人發現現在2房or 3房室內坪數竟不到20？」前幾天去看了一些新成屋和預售屋，結果算下來發現，室內坪數連20坪都不到，甚至還有建案能在這麼小的空間內「隔出三房」，讓他相當困惑：「這樣不會太小嗎？」「16坪要怎麼隔（三房）？客廳拿掉嗎？」

看到這般老生常談，許多人紛紛留言，「大了是買得起？」「你是第4284729個發現的」、「才會一堆二手社團啊 沒地方放」、「居家用品品牌的樣品房都比它大」、「反應太慢了吧，三四年前就開始了」、「超過20P你是買得起逆？」「然後搞一堆客變，亂搞結構真危險，又一堆高樓層我真的不敢住。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以公設比在30％至35％的建案來看，先前小2房約可落在21至25坪；小3房則約32坪至39坪。可房價越來越貴，現在20坪以下的「迷你2房」和31坪以下的「迷你3房」變多，室內各個空間都很小，可能放不下雙人床，甚至標準單人床。因此，若沒有買房經驗的話，看屋時確實難免受打擊。