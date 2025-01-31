昔台中最奢飯店將改建　2025最大危老重建潮來襲

▲台中危老重建基地面積最大的就屬富宇建設在南屯忠勇路的「富宇市政大道」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著政府打炒房、從關緊水龍頭的金融限縮開始，不僅中小型建商，就連大型開發商都朝向危老重建前進，以台中市來說目前包括時代、元城、富旺、富宇、冠德等建商都推出危老新案，也帶領中台灣邁進新戰場。

目前最具指標、基地面積也最大的，就屬富宇建設在南屯忠勇路「富宇市政大道」，基地3314坪為台中之最，該基地前身為紡織工廠，全案採分期開發，目前近一年預售均價來到53萬元，也創區域新高。

▲中區指標建案「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，其基地前身為台中早期豪華飯店「敬華飯店」。（圖／記者陳筱惠攝）

時代建設中區指標建案「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，其基地前身為台中早期豪華飯店「敬華飯店」，該飯店於1978年開幕，當時以夜總會、室內游泳池、豪華餐廳開啟觀光飯店風氣之先，一旁還有聯美戲院、聯美歌廳與金馬遊樂場，成為當時台中最繁華的地標之一。

敬華飯店因經營不善而一度轉由「福泰桔子」商旅經營，然而自2021年受本土疫情衝擊影響，福泰桔子最終結束營業，2022年3月由時代建設以6.4億元買下全棟，進一步啟動危老重建計畫。「時代公園大廈DIAMOND TOWER」規劃42~46坪3房產品，吸引不少在地自住客詢問，目前實價登錄最高單價為65.1萬元。

▲富旺國際整合向上路、忠明南路路口「麗人理容KTV」與鄰地，並打造預售新案「富旺千蘊」。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，富旺國際於2020年陸續投入6.4億元整合向上路、忠明南路路口「麗人理容KTV」與鄰地，並打造預售新案「富旺千蘊」，預計興建地上22層超高大樓，規劃2~3房產品，據實登揭露最高單價為69.7萬元。

富旺國際更加碼佈局包含北屯區、西屯區市中心土地，富旺國際總經理林宗毅認為：「危老重建目前對於開發商來說，購入土地的限制較少，尤其精華區土地所有權人多、整合困難，但在景氣訊號走弱的同時，市中心土地因開發成熟保值性優於重劃區。」

▲黎明路二段的「元城生生」基地前身為木業工廠，全案規劃38~45坪、3~4房產品。（圖／記者陳筱惠攝）

而位於南屯黎明路二段的「元城生生」，基地前身為木業工廠，基地893坪，收購總金額高達8.57億元，全案規劃38~45坪、3~4房產品，目前實登揭露85筆交易，平均單價約60萬元上下，北部建商冠德建設2020年也斥資14.8億元買下北屯區裕毛屋崇德店，最快預計2025年推出。

21世紀不動產資深經理沈政興指出:「政府打炒房、限縮土建融等政策的影響下，危老重建案因其享有容積獎勳、建蔽與高度限制的放寬，且不受土建融管制，再加上近年台中地價節節攀升，精華區位屢見創價行情，更加深開發商進行危老整合的意願，不過危老時程獎勵將於明年5月歸零，預期未來將有更多重建案陸續推出，為市場及區域注入新動能。」