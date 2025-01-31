全台最富里中古均價6字頭　在地：單價低、總價高吸竹科高管





▲全台最富里位於新竹市東區關新里，中古屋平均單價63.5萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／綜合報導

全台最富里位於新竹市東區關新里，該里中古屋平均單價63.5萬元，比新竹市整體平均值高出7~8成。在地房仲表示，該里位於「關長重劃區」，發展較早，規劃不少中大坪數產品，雖單價不是最高、但總價高，吸引不少竹科高管，也因此收入水平相對更高。

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新竹市東區關新里為全台「最富里」，2020年所得平均數為461.1萬元、中位數為354.3萬元，相當驚人。而統計該里2024年實價登錄，屋齡5年內新屋平均單價75.3萬元、中古屋則為63.5萬元，比新竹市整體平均值高出7~8成。

關新里主要交易路段為關新路、關新路19巷，成交社區包括「昌益月影」、「昌益芬蘭」、「昌益丹麥」、「昌益北歐」、「一極」等等。

▲全台最富里「新竹市東區關新里」房價統計。（表／台灣房屋統計）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，關新里是2014年新設的鄰里，設立至今僅約10年，卻是全台最有錢里的常勝軍，該里的居民所得高，主要是因鄰近新竹科學園區，里民以科技業中高階主管為主體。

陳定中表示，關新里位於關埔重劃區中的「關長重劃區」，發展至今僅約20年，所以區域內的大樓、華廈幾乎都是低於20年內的低屋齡社區，使該里的房屋均價高於新竹市整體平均。

陳定中補充：「關新里地狹人稠，不到0.2平方公里的面積，有超過6000人居住，人口密度相當高，因此房市需求大於供給，也導致房價易漲難跌，宛如新竹地區的天龍國。」

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示，「關長重劃區」重劃區比「關長重劃區」開發得早，早期規劃不少中大坪數社區，雖然單價沒那麼高、但總價高，因此入手的買方可能大多是竹科高管等級，收入相對也比較高。

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