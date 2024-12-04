小時不懂事還有救！　估價師揭靠1招「養回房貸信用分數」





▲提升房貸條件，該怎麼做？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

提升房貸條件，該怎麼做？最新一集《地產詹哥老實說》邀請台北市估價師公會理事長鐘少佑，他介紹銀行評估房貸條件的關鍵「5P」，並強調信用卡逾期、只繳最低，或是過去都沒跟銀行往來借錢，變成信用小白都不利於聯合信用評分。

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台北市估價師公會理事長、中泰不動產估價師聯合事務所長鐘少佑表示，銀行放貸主要會看「5Ｐ條件」，首先是People（人），就是申貸人的信用紀錄。第二是Purpose（資金/不動產用途），若買方進行相對有風險的投資，那銀行放貸也會更謹慎。

第三是Payment（還款來源），這有點類似（人），主要是指借款人的工作、收入是否穩定，像是在銀行、公家單位上班就相當穩定，或是為醫師、律師、會計師等職業具專業證照，評分也會較高。

第四是Protection（債權確保），其中分為物保、人保，前者指房屋標的，後者就是個人，若借款人條件不夠，有時也會找保人。第五為Perspective（未來展望），是指借款人的能力、工作行業展望。

▲鐘少佑表示，若過去有一些信用卡、貸款還款逾期紀錄，甚至信用卡只繳最低，都會影響信用分數。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

總結各項條件，貸款人會有一個所謂的信用評分。鐘少佑強調，有借有還，再借不難，若過去有一些信用卡、貸款還款逾期紀錄，甚至信用卡只繳最低，這些行為都會影響信用分數。

如果小時候不懂事，做了這些扣分項目，該如何把信用評分養回來？鐘少佑表示，除了有穩定的收入，也盡量與銀行保持往來，像是貸款並穩定還款，甚至提前還款，「如果不曾跟銀行借過錢，成為信用小白，也對申請房貸不利。」此外，也不要太常去調信用分數，這也是扣分行為。

▲如果不曾跟銀行借過錢，成為信用小白，也對申請房貸不利。（示意圖／記者周宸亘攝）

另外，鐘少佑提到，房屋標的也會影響貸款條件，像是正常情況下電梯大樓就優於老公寓，除非後者已有明確都更進度。而像是房屋座落的行政區、距離捷運站遠近、房屋個案抗性等等，也都會影響。

最後關於現階段房市、房貸狀況，鐘少佑表示，央行打房後，利空不會馬上反應，就估價師在估價的角度上仍穩定，沒什麼變化，而觀察市場狀況雖然開價有下滑，但成交價不變，因此只是出現議價空間變小的狀況。