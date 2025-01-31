中科人愛透天！　在地房仲看：買盤外溢至新光田特區

▲全台不少科技園區出現外溢買房現象，其中包括中科客戶轉移到沙鹿新光田特區。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台中報導

全台不少科技園區出現外溢買房現象，其中包括中科客戶轉移到沙鹿新光田特區。在地房仲表示，新光田特區人口持續增長，且區域有一半以上是透天產品，總價落在1500~2000萬元，使得許多科技人棄中科周圍大樓，選擇在新光田特，入手有天有地的透天，享受更舒適的生活環境。

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園區宅議題夯，科技人也是全台購屋消費實力最堅強、穩定的一群人，近年全台不少科技園區都出現買盤外溢現象，有些是因為園區周圍房價漲高，基於價格因素，外溢到更外圍的區域；有些則是園區人更偏好特定區域的環境、房屋產品，因此外溢，像是台中科技園區就有不少客戶選擇到台中沙鹿新光田特區買房。

東森房屋台中沙鹿店資深經理陳哲鋐表示，光田醫院搬遷到新光田特區後，區域房市指名度也明顯增高，雖然該區生活機能還不是非常到位，但有一半以上比例是透天產品，居住環境清幽舒適，吸引許多中科員工青睞。此外，新光田特區開車2~3分鐘即可接上沙鹿龍井交流道，10~15分鐘就可抵達中科。

透天價格方面，陳哲鋐指出，新光田特區以屋齡10多年的產品為大宗，以常見的地坪25坪、建坪50~60坪來說，總價落在1500~2000萬元。而屋齡20幾年的產品，普遍地坪、建坪會大一些，因此總價帶也約莫在1500~2000萬元。

陳哲鋐說：「一樣的總價帶，在中科周圍的東海大學商圈、榮總商圈大多只有大樓的選擇，因此不少客戶選擇到新光田特區買透天，有天有地，住起來更舒適。」





▲台中沙鹿吸引不少中科員工移入。（圖／東森房屋提供）



另外，新光田特區也是有大樓產品，以預售新案來說，目前成交已站穩4字頭。而屋齡20年左右的中古大樓，成交單價約在25~35萬元上下，產品特性不同價差range頗大，最容易成交的物件，總價約落在1000萬至1500萬元左右。

919央行祭出第七波選擇性信用管制後，區域房市狀況如何？陳哲鋐觀察：「過去屋主開價的期望值會高一些，近來隨交易量縮，價格已出現鬆動，部分屋主主動將開價降到實價登錄左右的行情，有實際剛性需求的客戶在觀望之後，還是會出手。」

最後，陳哲鋐強調，在全台整體少子化的趨勢下，新光田特區卻還要增設學校，顯示出區域人口持續上升，也代表著區域房市的前景佳。





▲東森房屋台中沙鹿店資深經理陳哲鋐。（圖／東森房屋提供）

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