年所得破200萬　台中最富里房價攻破百萬大關

記者陳筱惠／台中報導

根據財政部最新綜合稅資料，台中市最富里由七期的惠來里蟬聯，年平均所得首度突破200萬元大關，來到208萬元，不僅收入高，惠來里的戶數共計8973戶，目前人口共計2萬1500人，也是西屯區最大里，專家表示，小小一個里，卻是台中市的政治、商貿、經濟核心。





▲台中市最富里由七期的惠來里蟬聯，年平均所得首度突破200萬元大關，來到208萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

西屯最大里的房價表現如何？根據實價登錄資料顯示，台中市最富有的西屯區惠來里，2024年的預售屋均價高達75.3萬元，新成屋均價也穩坐6字頭，5年以上的中古屋，單價則來到43.5萬元，房價也在全市居領導地位。豪宅建商聯聚建設預售案「聯聚理安大廈」更是出現突破百萬元大關交易。

對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「西屯區惠來里不僅是台中市的府會所在地，還坐擁當前台中最熱鬧的七期百貨商圈，並且擁有台中最知名的綠十字園道豪宅聚落，小小一個里，卻是台中市的政治、商貿、經濟核心，房價水位自然不同凡響。」

▲國家歌劇院周邊因有指標建商推出重量級豪宅新案，房價率先突破百萬元大關。（圖／資料照）

由於惠來里屬於七期的心臟地帶，尤其國家歌劇院周邊，因有指標建商推出重量級豪宅新案， 東森房屋七期惠中加盟店陳信宏表示：「七期不僅是商業、政治重心，惠來里還擁有台中明星學區，包含惠來國小、惠文國小、惠文高中等。以惠來里來說還擁有豐富的綠地如秋紅谷、十字綠園道，目前預售屋推案大、中、小坪數產品都有，成交單價已經攻破百萬門檻，也大幅拉抬惠來里的預售屋均價。」





▲60米市政路頭尾為74線與捷運綠線，未來還有延伸段工程串聯中科、水湳，也都讓最富里具備建設遠景。（圖／資料照）

中古屋部分，台灣房屋單元七期特許加盟店店東陳裕方指出：「目前惠來里的住宅交易，主要分佈在市政路、惠中路及台灣大道等幹道一帶，中古豪宅則分布在綠十字園道周邊。」而60米市政路頭尾為74線與捷運綠線，交通條件佳，未來還有延伸段工程進行中，串聯中科、水湳，也都讓最富里具備建設遠景，有望持續蟬聯。