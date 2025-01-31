高雄最富里在前鎮區　在地：買房沒有便宜貨

▲高雄首度出現平均所得衝破200萬元的最富里，由前鎮區「建隆里」蟬聯冠軍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄「最富里」出爐！根據財政部公布的最新綜合所得統計，高雄首度出現平均所得衝破200萬元的最富里，由前鎮區「建隆里」平均所得205.5萬元，蟬聯冠軍，信義房屋專家表示，最富里內房價最高達6字頭，沒有平價的社區。

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依據財政部最新公布的2022年綜所稅申報資料統計，高雄坐上最富里冠軍寶座的前鎮區「建隆里」，平均所得205.5萬元，繼續蟬聯冠軍，甚至比去年的平均所得177.1萬元，再出現16%漲幅，是高雄首度出現平均所得衝破200萬元的最富里。

該里位於亞灣，周邊重大公共建設多，包括流行音樂中心、高雄港旅運中心等都已陸續完工，近期區段最大利多就是鴻海將投資150億元，在捷運Y15站，興建2棟辦公大樓等，加上又有輝達、AMD進駐，帶動亞灣利多不斷，房市討論度超夯。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店東劉沛緹表示，該里銷售中新案僅「定潮」，近1年成交均價為42.8萬元，社區最高單價達65萬元，總價也出現破億元的成交價，光是今年8月中前成交就有26戶，戶戶總價均超過4000萬元的豪宅限貸線。劉沛緹說：「不過在央行第七波信用管制後，高總價豪宅買氣也被波及，第4季成交量出現明顯降溫。」

▲該里銷售中新案僅「定潮」，最高單價達65萬元。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋亞洲新灣專案經理簡鴻智表示，該區買氣集中在中華路周邊，中古房市有罕見的透天豪墅，「百立帝堡」屋齡已17年，釋出量不多，地坪約28坪，開價也要3000~3500萬元，部分屋齡約10年中古豪宅大樓，成交價落在35~40萬元，因坪數達百坪墊高價格，總價多逼近4000萬元，交易量也不多。

簡鴻智透露，受信用管制限貸影響，超過4000萬元的豪宅只剩3成貸款，也就是必須自備上千萬元的自備款，讓豪宅客持續觀望，交易量已出現萎縮。

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