桃園社宅「近3000戶」興建中！　還有6案待開工

▲桃園區的慈文安居將於2025年完工。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／桃園報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。桃園市目前有8案近3000戶在興建進行中、6案已經決標仍待開工，另外6案還在規劃當中。

桃園市目前已經在興建中的案件，包括剛開工的龜山區的樂善安居，規劃790戶，套房型492戶、兩房型246戶與三房型52戶；即將在2025年完工桃園區的慈文安居，規劃288戶，套房型185戶、兩房型88戶與三房型15戶；剛取得建照的中壢區龍安安居，規劃409戶，套房型210戶、兩房型123戶與三房型76戶。

值得一提的是中壢區另一案社宅，150戶的龍岡好室，套房型98戶、兩房型45戶與三房型7戶目前已經進入驗收階段，預計將於2025年招租。

▲中壢龍岡好室已經在驗收階段。（圖／國家住都中心）

除此之外，2024年底剛開工的大溪區太武安居，規劃486戶，套房型260戶、兩房型150戶與三房型76戶；也有2024年9月動土的楊梅區埔心安居A，規劃486戶，套房型198戶、兩房型198戶與三房型90戶；11月動工的平鎮區湧光安居，規劃239戶，套房型119戶、兩房型72戶與三房型48戶；8月開工的龍潭區上林好室，規劃140戶，套房型77戶、兩房型40戶與三房型23戶。

住都中心在桃園市有8案近2988戶在興建進行中，另外還有6案還有待開工，其中有蘆竹區的大華安居、桃園區的日光安居、福安安居A、中壢區的富台安居、振興安居、過嶺安居。