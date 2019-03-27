ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

侯友宜都更三箭持續發射中　6個月要開200場說明會

ETtoday新聞雲

▲▼新北市都更說明會。（圖／都更推動辦公室提供）

▲新北市已舉辦8場都更說明會，預計半年內將連續辦200場。（圖／都更推動辦公室提供）

記者陳韋帆／新北報導

全台平均屋齡已進入超高齡時代，超過400萬戶屋齡已逾30年，其中又以新北為全國第一，危老、都更迫在眉睫。新北市長侯友宜表示，「都更三箭」政策推動就是為加速推動都更，目前危老、捷運TOD都已進行中，但也必須讓民眾配合推動，所以接下來6個月將招開200場說明會，讓大家更了解都更與權益。

侯友宜表示，今（27）日晚間將到新北市板橋區民權市民活動中心（板橋區民權路202巷9弄39號）說明會現場，視察辦理情況，並說明「都更三箭」政策內容，同時與現場市民交流，讓市府更了解民眾所需，並透過說明會給予即時正確資訊，與市民共同排除都更障礙。

新北市城鄉局說明，「都更三箭」指的是「捷運都更、行政區主幹道沿線都更、危老都更」三大目標，「捷運都更」目前已通過捷運沿線區域50％容積獎勵，「危老都更」已搶先鎖定海砂屋重建進行。

而「行政區主幹道沿線都更」主要針對老屋「拉皮」、「整建維護」以及「老公寓裝電梯」等政策宣導與執行，對於結構良好但年久失修的房屋，是很好的做法。

「新北市都更推動辦公室」於3月18日成立，以每日一場規畫，目前已召開8場「都更三箭」法令說明會、共吸引超過300位民眾參加。都更推動辦公室表示，多數關心議題的，都是年老的長輩，希望了解若進行都更，自身權益是否能夠維護，目前為止都相當順利。

未來6個月內都更推動辦公室預計將召開200場以上的說明會，目前網站已將4月說明會場次公告上網，民眾想了解說明會場次資訊，可到推動辦公室網站內查詢，而希望申請召開說明會的民眾，可直接電洽新北市都更推動辦公室詢問，電話（02）2272－7109。

關鍵字：都更新北市侯友宜海砂屋危老重建老屋拉皮老公寓裝電梯都更獎勵容積城鄉局都更辦公室

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3548

最高1萬1租金補貼別錯過　北市剩4天受理截止

台北市申請受理租金補貼只剩4天，北市都發局提醒，符合資格且尚未申請的民眾趕緊把握時間，否則有可能錯失每個月最高1萬1千元的補貼金。

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3907

富邦A25大樓2022年完工　信義區A級商辦將六強鼎立

根據高力國際統計，全國商用不動產需求持續拉升，今（108）年第一季交易總額高達824億元、北市信義區頂級Ａ辦租金每坪來到4,800元月租金、不動產空置率也僅剩3％。高力國際董事總經理劉學龍表示，台商持..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3985

新北120萬雙色門牌換新　中永和、三重、板橋搶先看

新北市門牌要換發了，新北市府統計全市共120萬面門牌，預計明年2月全數更換完畢，首波更換區域為板橋、中和、永和、三重。新北市民政局表示，新北市門牌已近23年未換發，且升格後門牌樣式仍未統一，此次更換以..

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3983

神探視察五股西雲路海砂屋　霸氣回「該做的絕不妥協！」

新北市長侯友宜今（26）日走訪「五股西雲路海砂屋」，關心更新工程進度及住戶安置情形。對於近日針對海砂屋都更動作連連，是否造成人力吃緊、吃不消？侯友宜接受記者訪問表示，該做的事情絕不妥協！現場立刻強調要..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3983

柯P看傻眼又燃起醫生魂！　中保宣布強攻智慧居家與生活

2019智慧城市展今天登場，中保集團（9917）今年擴大參展規模，攤位數大幅成長50％。中保表示，此次擴攤是為了展現進攻智慧城市的強烈企圖心，下一步中保研發的科技，將深入小至家庭、大致路邊停車，都是搶..

23小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3983

總統、市長敢違建全拆掉　選戰未開打市府先喝止

各政黨要注意了！總統、立委大選即將到來，台北市府先聲奪人，提前宣告只要競選廣告物違反公安、交通秩序等條例，不管你是現任總統還是市長，視同違建、全部都要強拆開罰。

3月26日 16:27

//cdn2.ettoday.net/images/3983

住戶買東來大廈2年損失500萬　海砂屋動了、感謝侯友宜！

新北市淡水區東來大廈海砂危樓10餘年，新北市長侯友宜日前下令成立「前進工作站」東來據點後，25日宣布公告劃定為「都市更新區域」，晚上立即召開住戶說明會。東來大廈更新會理事長柯陳香蘭接受專訪表示，住戶們..

3月26日 15:46

//cdn2.ettoday.net/images/3940

看準危老商機建商狂獵地　土地交易單季766億元創新高

建商獵地不手軟，根據第一太平戴維斯統計，108年第一季大型商用、住宅土地交易，總計高達766億元金額，創下近年新高。第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，看準老舊商辦、危老都更商機，進而積極獵地，未來推案中..

3月26日 14:49

//cdn2.ettoday.net/images/3982

思鄉穿越74年時空歸台　搜萬筆資料助日人重遊故居

現年77歲的日籍寺石先生，因兒時曾居住台灣而念念不忘，透過新北市汐止戶政事務所協尋，終於比對到日治時期原址。民政局表示，寺石先生年事已高，卻對曾居住的台灣舊址念念不忘，搜尋萬筆資料比對，終於幫助他一償..

3月26日 14:03

//cdn2.ettoday.net/images/3981

柯P都更再下一城　「大安區瑞安段」正式動土

台北市「大安區瑞安段」公辦都更招商案今（25）日舉行動土典禮，該案面積約0.29公頃、土地權屬以國防部為主，由冠德建設（2520）興建鋼骨構造，地下5層、地上34層的住商複合式大樓，預計112年與停車..

3月25日 16:56

相關新聞

資源共享服務幫籌資金整修老舊大樓

陸委會設韓國瑜條款　侯友宜：中央不要畫地自限

120萬面門牌換新　紫橘色辨認單雙號

侯友宜：持續推動都更、絕不妥協

北市府：競選廣告敢違規都拆掉！

讀者迴響

熱門新聞

北市府：競選廣告敢違規都拆掉！

120萬面門牌換新　紫橘色辨認..

東區倒店潮蔓延捷運市府站　店面..

中保：將強攻「智慧生活」市場！

全台高鐵特定區發展大PK　嘉義..

堅守7折抵線！　凶宅大王入場看..

台中七期空蕩蕩　Sway：摩鐵..

侯友宜：持續推動都更、絕不妥協

全台土壤液化潛勢圖公布　老屋、..

建商獵地　土地交易創766億元..

最新新聞更多

三井投資台糖台中廠　打造LaL..

新北推動都更　6個月開200場..

北市申請受理租金補貼剩4天

富邦A25完工後　信義區商辦將..

120萬面門牌換新　紫橘色辨認..

侯友宜：持續推動都更、絕不妥協

中保：將強攻「智慧生活」市場！

北市府：競選廣告敢違規都拆掉！

東來大廈都更　住戶：感謝侯友宜..

建商獵地　土地交易創766億元..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366