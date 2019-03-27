侯友宜都更三箭持續發射中　6個月要開200場說明會

▲新北市已舉辦8場都更說明會，預計半年內將連續辦200場。（圖／都更推動辦公室提供）

記者陳韋帆／新北報導

全台平均屋齡已進入超高齡時代，超過400萬戶屋齡已逾30年，其中又以新北為全國第一，危老、都更迫在眉睫。新北市長侯友宜表示，「都更三箭」政策推動就是為加速推動都更，目前危老、捷運TOD都已進行中，但也必須讓民眾配合推動，所以接下來6個月將招開200場說明會，讓大家更了解都更與權益。

侯友宜表示，今（27）日晚間將到新北市板橋區民權市民活動中心（板橋區民權路202巷9弄39號）說明會現場，視察辦理情況，並說明「都更三箭」政策內容，同時與現場市民交流，讓市府更了解民眾所需，並透過說明會給予即時正確資訊，與市民共同排除都更障礙。

新北市城鄉局說明，「都更三箭」指的是「捷運都更、行政區主幹道沿線都更、危老都更」三大目標，「捷運都更」目前已通過捷運沿線區域50％容積獎勵，「危老都更」已搶先鎖定海砂屋重建進行。

而「行政區主幹道沿線都更」主要針對老屋「拉皮」、「整建維護」以及「老公寓裝電梯」等政策宣導與執行，對於結構良好但年久失修的房屋，是很好的做法。

「新北市都更推動辦公室」於3月18日成立，以每日一場規畫，目前已召開8場「都更三箭」法令說明會、共吸引超過300位民眾參加。都更推動辦公室表示，多數關心議題的，都是年老的長輩，希望了解若進行都更，自身權益是否能夠維護，目前為止都相當順利。

未來6個月內都更推動辦公室預計將召開200場以上的說明會，目前網站已將4月說明會場次公告上網，民眾想了解說明會場次資訊，可到推動辦公室網站內查詢，而希望申請召開說明會的民眾，可直接電洽新北市都更推動辦公室詢問，電話（02）2272－7109。