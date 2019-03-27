最高1萬1租金補貼別錯過　北市剩4天受理截止

▲北市府提醒租金補貼申請日期只剩4天。（圖／記者季相儒攝）

記者陳韋帆／台北報導

台北市申請受理租金補貼只剩4天，北市都發局提醒，符合資格且尚未申請的民眾趕緊把握時間，否則有可能錯失每個月最高1萬1千元的補貼金。

都發局表示，辦理 108 年度「臺北輕鬆住－租金分級補貼加班列車」，已於108年1月10日起開始受理申請，該局提醒有租金補貼需求的民眾把握時間，於3月31日截止受理日前檢具申請書件提出申請。

都發局表示，往年配合內政部辦理租金補貼，僅於每年7、8月間受理申請，然而許多申請人未注意而錯失機會；為協助弱勢家庭租屋，該局自107年度起特別於年初再開放受理申請時段，並以「合理負擔」、「最適居住面積」及「家戶人口數」三原則進行租金分級補貼，補貼金額從3,000元至11,000元不等，108年度續辦。

108年度「臺北輕鬆住－租金分級補貼加班列車」申請迄今已收到800餘件申請案。都發局指出，已針對申請案件進行初審，如在審查過程中發現民眾提供文件不齊全者，將陸續發函通知補件，初審結果不合格者，也都一一函知民眾。

為使有租屋需求的市民能順利申請並獲得補貼，都發局同時提醒，許多申請人常忘記在申請書之切結事項欄簽名，或漏附低收入戶卡等證明文件；亦有部分申請案因租賃之房屋使用用途不符規定或租賃違建等情事而影響申請資格，請有意申請的民眾特別注意。

都發局提醒，有意申請108 年度「臺北輕鬆住-租金分級補貼加班列車」的市民，務必把握最後幾天的申請機會，在3月31日前填妥申請書並備齊相關文件，以掛號郵寄或送至都市發展局中區辦公室（地址：臺北市南京東路3段168號18樓；現場收件時間為週一至週五上午9時至下午5時，中午12時至下午1時30分不收件），或至臺北市居住服務讚租金補貼專區線上申請。

申請書表可至都市發展局網站最新消息下載，或可就近至各區公所或至都市發展局中區辦公室索取；洽詢電話(02)2777-2186轉0再轉1。