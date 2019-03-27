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打造LaLaport親子商場帶動東區繁榮　三井投資台糖台中廠今簽約

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▲▼三井不動產搶進台中車站精華區，將蓋2棟購物中心。（圖／台中市府提供）

▲三井不動產搶進台中車站精華區，將打造親子複合式商場。（圖／台中市府提供）

記者陳韋帆／台中報導

台中市政府持續優化投資環境、積極招商引資，日商三井不動產（JP－8801）不僅在台中港打造購物中心「Mitsui Outlet Park台中港」，更加碼投資東區台糖湖濱生態園區，今（27）日三井與台糖（1237）公司舉辦台糖台中廠區地上權簽約儀式，未來將打造「Mitsui Sopping park LaLaport」親子複合式商場，成為三井落腳台中第二個營業據點，預計明年動工，2023年完工，將帶動東區新一波經濟契機。

日本三井不動產去年取得台糖公司位於台中廠區商業區土地的最優議約權，今日在台中產業故事館與台糖公司舉辦（C、E區）地上權簽約儀式，包括交通部長林佳龍、台中市副市長楊瓊瓔、台糖總經理管道一、三井不動產常務執行董事船岡昭彥、台灣三井不動產董事長下町一朗都到場參與。

楊瓊瓔指出，在市府協助下，三井在台中的第一個投資案「Outlet Park台中港」去年底開幕以來，吸引大批人潮與錢潮，並帶動周邊商業發展，今年預估目標為800萬人次，年營業額挑戰50億元；不同於Outlet Park台中港以精品、服飾、運動品牌為主，這次三井在東區的開發案將以LaLaport品牌經營親子複合式商場，期盼開發新市場、新商機。

能見證今天的簽約儀式相當感動，這塊停滯28年的4.4公頃的台糖「明珠寶地」，終於讓三井公司找到，三井對台中一再投資，顯示三井對台中經濟發展的信心，LaLaport的進駐將帶動東區新契機，活躍台中。

台糖公司總經理管道一表示，台中糖廠遠在1912年創設，1990年因經濟變化停廠，至今土地已停滯28年，感謝市府大力促成台糖及三井的合作，有三井公司投資台中，台中經濟發展將更進步。

三井不動產常務理事船岡昭彥表示，這片土地擁有百年的歷史，因此今天的簽約儀式具重大意義，未來三井將在LaLaport提供完善的消費設施，包括都會、時尚、親子、餐飲等，讓消費者能長時間停駐，預計帶來2000個以上的工作機會。

經發局表示，市府歷經長時間的努力幫助三井與台糖公司完成繁複的招商程序，隨著台中車站前後站的打通，相信東區發展將水漲船高，三井LaLaport並將成爲東區城市新據點。

位於台中火車站後方的湖濱生態園區，是台糖近年來最大的土地開發案，可招商的土地計有7.7公頃、共5個坵塊，採設定地上權開發。經發局指出，三井目前取得的兩筆土地（C、E區），緊鄰今天簽約儀式舉辦的台中產業故事館旁，都是商業區土地，面積近4.4公頃，未來商場與台中產業故事館將成為東區新景點，加上交通區位良好，將可帶動人潮活絡東區商業機能。

關鍵字：三井不動產台糖1237台中市經發局商場台中東區LaLaport親子商場

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