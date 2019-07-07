「泰國黑寡婦」連殺5日本夫！16年凶宅變鬼屋...半夜有影子在散步

▲泰國黑寡婦殺5丈夫，凶宅變鬼屋。（圖／翻攝自YouTube／AMARIN TVHD）

國際中心／綜合報導

泰國北欖府有一棟驚人的「鬼屋」，據說住戶總是睡不好，還常聽到怪聲，甚至還看到有鬼影在散步，附近的鄰居也表示，這棟房子多次出租，但是所有的房客都住不久，顯然是真的「有問題」，原來這間房子跟10幾年前轟動全國的「泰國黑寡婦」有關。

《中國報》報導，這棟鬼屋的鬧鬼起點是從2003年開始，56歲的日本男子田中勝壽娶了36歲的泰國女子查諾為妻，查諾溫柔賢慧又會講日語，兩人的婚姻幸福美滿。婚後某天，查諾的哥哥宋猜來家裡，同日，田中下樓梯的時候滾下去，頭部受重傷身亡。

警方以意外了結這件案子。過了11年，一名來自日本愛知縣的女子向泰國曼谷輝煌區的警方報案，表示自己79歲的父親島戶義則取了一個泰國老婆，但是已經好幾個月沒跟家人聯繫，而且也找不到這位「老婆」。警方到島戶的住處調查後發現，老人已經失蹤，只找到泰國妻子，名字就叫做查諾。

隨著警方越來越深入調查，發現這個「查諾」是個充滿疑點的女人，在這10多年間，先後跟5名日本男子有婚姻關係，可說是專業「日男收割機」，而她的第二任丈夫就是田中勝壽，「意外」從樓梯上滾下後，獲得大筆保險金，先後第一、第三任丈夫也給了她很多錢之後，就消失不見。

▲查諾（中）與丈夫宋猜（左）一起犯案，殺害日男騙錢。（圖／翻攝自YouTube／AMARIN TVHD）

最終，查諾終於落網，和她一起被逮捕的還有一直謊稱是哥哥的宋猜，原來兩人是夫妻關係。警方盤問時，兩人先謊稱不知情，見到DNA鑑識等證據之後，宋猜才坦承用枕頭親手悶死了島戶， 之後分屍裝到4個垃圾袋，丟進河裡面，而第二任丈夫田中則是被他親手推下樓梯，又拿頭砸地板才身亡，之後偽裝成意外，詐領鉅額保險金。

雖說兩人看似是共同密謀犯案，但是被逮捕之後，宋猜把所有的殺人罪行都攬在自己身上，強調老婆是被脅迫的，最後，泰國警方因為找不到其他證據，判宋猜終身監禁，而查諾則是無罪釋放，從此消聲匿跡，轟動一時的「泰國黑寡婦案」也了結了。

但是，到了現在，當初田中被殺的那間房子裡，仍被附近居民視為「鬼屋」，搬進去的房客沒多久就會搬走，還常有鬧鬼事件傳出，像是看到鬼影在夜晚閒晃，或是聽到像重擊的怪聲，當地人都不敢接近。