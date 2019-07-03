天龍國億元交易再添紀錄　豪宅買賣緩慢加量　

▲士林區「宏盛陽明」再添一筆「百萬俱樂部」成員。（圖／翻攝自Google map）
記者張菱育／台北報導
北市再現2筆億元住宅交易！今年4月士林區「宏盛陽明」頂樓戶成交總價1億5711萬元，每坪單價117.27萬元；另中山區「仁愛翡翠」則成交，4樓戶，總價1億元，每坪單價78.28萬元，買方都為自然人。
根據台北市最新實價揭露資訊，台北市士林區知名豪宅「宏盛陽明」，今年4月成交一筆17樓頂樓戶交易，仍為毛胚屋交屋，總價1億5711萬元，扣除5個車位後每坪單價117.27萬元，為該社區再添一筆「百萬俱樂部」成員，謄本資料顯示買方為譚姓自然人。
「宏盛陽明」樓高17層，總戶數32戶，已入手買方多企業家，包括固昌通訊、長春石化、豐田汽車經銷商北都汽車等高層董座都入住。
東森房屋研究中心經理于靜芳表示，「宏盛陽明」位在福志路福林國小旁，鄰近豪宅聚集的士林官邸特區，目前已有29筆實價資訊，該社區單價最高128.8萬元，最低96.4萬元，高低樓層價差達30萬元，此次交易的頂樓戶與最高單價相比，跌幅約9%。
另中正區金山南路一段「仁愛翡翠」成交4樓戶，總價1億元，拆算車位每坪單價約85萬元，謄本資料顯示買方為饒姓自然人。
「仁愛翡翠」屋齡已16年，總戶數僅11戶，實價揭露至今僅有3筆交易，其中1筆還為親友間交易，該社區最高成交總價為1.64億元，單價115.5萬元。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在中正區這樣一層一戶的名宅，可說是非常搶手，此社區住戶穩定，會釋出銷售，主要可能是換屋因素，不然此社區前一筆交易落在7年前，久久才成交一戶，顯示此產品在市場上很受歡迎，也讓屋主惜售。