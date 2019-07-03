高雄首購族往哪去？　1字頭房價買高雄大學周圍新屋

▲高雄大學周邊推案量大，房價也很親民。（圖／記者陳建宇攝）

陳建宇／高雄報導

高雄市楠梓區今年上半年的交易量為2064棟，在高雄排名第3，僅次於鳳山及三民區，而楠梓區尤其在高雄大學附近推案非常熱絡，銷售中新建案至少10場起跳，房價每坪14.5萬元起。該區域中古屋則以屋齡10年內的透天最受青睞，總價最低1000萬元可以入手。

高雄楠梓區的高雄大學是高雄的首購熱區之一，信義房屋楠梓店主任蔡岳霖表示，高雄大學所在的藍田里人口持續增加，今年1~6月已增加220人。蔡岳霖指出，目前該里共有8684人，距離政府預計的4萬人還有非常大的容納量，加上周邊生活機能逐漸成熟，除原有的家樂福楠梓店之外，包括便利商店、郵局、補習班、健身房等也紛紛進駐。

▲高雄大學附近的生活機能逐漸成熟。（圖／記者陳建宇攝）

高雄大學周邊的新建案量大，上揚國際實業營業二處副總經理楊添盛表示，目前高雄大學附近銷售中的建案就有12場，清一色是首購產品，新成屋房價每坪14.5~16.8萬元，若是預售屋房價則在每坪16~17萬元。楊添盛表示，由於區段房價親民，附近就業機會也多，因此可以吸引許多首購族。楠梓區建案交易幾乎都集中在高雄大學附近，統計每周可賣出15~18戶。

▲透天別墅新建案較少見，因此中古別墅詢問度較高。（圖／記者陳建宇攝）

不過高雄大學周邊的中古屋則是透天別墅比較受歡迎，蔡岳霖表示，尤其屋齡在10年內、地坪25坪上下、總價1000~1500萬元的透天別墅詢問度特別高，主要是因為類似產品近期建商推案量較少，形成稀有的物件。而中古大樓市場則略受新案壓縮，房價每坪約14~15萬元，若有特殊條件如面公園或近商場，房價則可拉升至每坪15~16萬元。