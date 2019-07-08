是誰殺死了蝙蝠！　西富國小學童攜手房仲業者揭密

▲花蓮西富國小與社區共同建構蝙蝠生態圈。（圖／信義房屋提供）

記者張菱育／綜合報導

從一隻蝙蝠給予孩子們的生命故事開始，花蓮西富國小學生們，發現離奇死亡的蝙蝠胃中，殘留農藥「加保伏」，造成長期生態失衡，也激起學生們對於保護生態的環保意識，為保護自己的家鄉做一些有意義的事情。

信義房屋「2017全民社造行動計畫」，首次推出國小師生組便獲得雙首獎之一的西富國小，將教室延伸至社區內，同時連結家長及社區居民，藉由建立部落生態與蝙蝠的知識地圖，保存傳統文化，就是希望居住的地方成為一個美麗的生態村落。

故事是從花蓮縣西富國小接二連三發生蝙蝠離奇死亡開始，學生們扮起偵探實際調查殺死蝙蝠的兇手，他們把蝙蝠的屍體交由台北市蝙蝠保育學會的徐昭龍老師來檢驗，終於解開謎底，原來蝙蝠的胃中殘留著農藥「加保伏」。這是一種早期農民，為了保護農產防治鳥害，而使用的廣效性殺蟲劑，但也造成了卻造成長期生態失衡的惡性循環。

學生也曾在上課時聞到農藥的味道，他們因此擔心蝙蝠的生存環境，而激起對於保護生態的環保意識，希望為無發言權的弱勢蝙蝠發聲，也為保護自己的家鄉做些有意義的事。

學校同時也藉由相關課程，帶領學生觀察生態的機會與經驗，讓學生們主動對環境動、植物有更深的關懷。同時也與社區攜手，廣泛推廣「有機田在馬佛」的理念，讓學生將觀察的紀錄製成影片，集結成為部落蝙蝠知識地圖等資料。

另外還辦理有機農民紀錄片分享會、有機農作物小市集，希望串連更多人關心農作物與動物的健康情形，做成部落提供社區向遊客推廣有機農業、宣導保育蝙蝠及生態等教材，讓馬佛社區永遠是個美麗的生態村。