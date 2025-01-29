看中蛋殼區華廈！他揭「5隱憂」猶豫了　一票人勸退

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前看中位在蛋殼區的華廈，不僅是新成屋，且價格也相對親民；不過，他也點出5項隱憂，直呼「請前輩們幫忙給點意見！」對此，大多網友留言勸退，不過也有房仲中肯分析優劣，認為還是有看個人的需求及偏好，並非絕對。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，最近看中一間華廈，地點是蛋殼區，由於房價相對親民，才會考慮是否要入手，不過因為是新成屋，住戶管理辦法都還沒制定。

他進一步表示，目前有5個擔憂的點，其一倒垃圾要自理，且附近垃圾車時間比較難趕上；其二是住戶管委會不知道需不需要輪流，他本身不喜歡管錢；其三頂樓以後如果漏水，不知維修費用怎麼算；第四點是該華廈位在無尾巷，雖然相對安靜，但附近生活機能不夠完善；最後是沒有警衛，「單身一人住，不知安全性夠不夠。」

對此，網友們紛紛回應，「無尾巷，建議就不要了」、「附近一定有定點倒垃圾的地方，看規約就知道了，假設頂樓維修全部自付，總比跟其他層樓協調，來得容易處理，無尾巷好，不會被飆車族吵，然後有警衛也不見得會安全」、「有擔憂就不要買，以免後患無窮」、「沒垃圾車、沒警衛，這樣住社區大樓的優勢都沒有，不如去買透天」、「好處有電梯，其他都不優，還不如買公寓」。

而PO文也釣出房仲，她建議，在購買前，仔細檢查頂樓的防水層，並在合約中載明相關的保固條款；至於倒垃圾的問題，可以跟鄰居協調，共同分攤外包處理垃圾的費用；最後，也可加裝監視器、防盜門等設備，提高居住安全。