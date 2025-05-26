20年等待！市政路延伸通車啟用　3區段受惠

▲台中市民引頸期盼近20年的重大交通建設「市政路延伸工程」首段，工業區一路至安和路於今（26）日正式通車。（圖／市府提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市民引頸期盼近20年的重大交通建設「市政路延伸工程」首段，工業區一路至安和路於今（26）日正式通車。台中市長盧秀燕親自主持通車典禮，直接見證這條被譽為「黃金大道」的關鍵道路正式啟用。

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台中市長盧秀燕表示：「市政路延伸工程推動過程歷經『造價高、意見分歧、施工困難』三大挑戰。為克服400多位地主意見整合、跨越高鐵、國道與筏子溪等地形限制，市府自籌高達50億元經費，這條路不僅是七期與工業區間的重要連結幹道，也是捷運藍線施工期間的交通替代要道，通車後將有效分流車潮，提升區域交通效率。」

而市政路第一段開通，在地代銷業者何培睿則分析：「市政路的歷史地位，不亞於台灣大道，不僅可紓解車流壅塞情形，實際受惠區的4大園區包含台中工業區、中科、水湳經貿、精密園區，在住宅市場來說，直接受惠區就是單元一、嶺東、西屯等區。」

▲「市政路延伸工程」不僅是七期與工業區間的重要連結幹道，也是捷運藍線施工期間的交通替代要道，通車後將有效分流車潮，提升區域交通效率。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建設局長陳大田指出：「第一標工程全長750公尺，總經費達23億9254萬元，今日正式啟用。通車後可有效分擔工業區一路往返台灣大道、朝馬地區的交通壓力，並引導車流至安和路及南屯交流道。」

未來，第二標（安和路至環中路三段）也已於2023年1月開工，工程進度達20%，預計2026年完工。完工後，來全線通車後，將成為貫穿台中東西向的第二條「台灣大道」，串聯工業區、都會公園與中部國際機場，進一步提升台中城市競爭力。

對此，福中里長廖阿月表示：「七期與工業區間土地取得不易，市府能克服眾多協調與施工困難堪稱『不可能的任務』」

▲「市政路延伸工程」從房價來看最直接受惠的區段就是房市基期偏低的忠勇路、嶺東等地區。（圖／記者陳筱惠攝）

何培睿也說：「從房價來看周邊房市，單元一、嶺東、西屯等，最直接受惠的區段就是房市基期偏低的忠勇路、嶺東等地區，過去被視為南台中首購天堂的地區，隨著市政路開通、區域本身就有完整的高速路網，等於是房市大禮包，加上對比7期區域行情僅4折價，預計未來更多科技業移居後，會帶動一波移居潮。」

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