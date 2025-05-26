台積電效應磁吸銀行大咖　1.68億買進楠梓角間店面

▲「邁爾斯肌地」近期圍起圍籬整修，根據實登，今年1月出現買家以1億6800萬元入手。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

楠梓站前商圈受惠台積電效應，近年房市相當受矚目。「邁爾斯肌地」近期圍起圍籬整修，根據實登，1月出現買家以1億6800萬元入手。在地表示，該店位於三角窗，成交價也算合理。據了解，新買家就是陽信銀行。

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▲該店附近有楠仔坑圖書館、楠梓國中小，還有不少在地人相當期待開幕的楠梓運動中心。（圖／記者張雅雲攝）

「邁爾斯肌地」位於楠梓旗楠路，2020年開幕，前身也是健身房，主打一對一私人教練指導、團體課程等，吸引不少在地人定時到健身房運動。根據實登，1月健身房出現轉手交易，由陽信銀行以1億6800萬元入手，該物件為地上2樓透天，土地坪數119坪、建坪180.8坪，為商4用地，換算地價單坪140萬元。

據在地仲介透露，陽信銀行購入後將自用，目前正進行整修，預計第3季楠梓分行將從楠梓路搬遷至新址。而該店也在Instagram透露，健身房之後將遷廠至路竹。

▲近期楠梓受惠台積電效應，不少大型店面、旗艦店都到楠梓插旗。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店店長蔡岳霖表示，該店位於楠梓火車站前商圈，屬於楠梓早期發展商圈，商業機能發達，附近就是楠仔坑圖書館、楠梓國中小，還有不少在地人相當期待的楠梓運動中心，生活機能相當發達。

近期楠梓受惠台積電效應，不少大型店面、旗艦店都到楠梓插旗，加上交通十分便利，鄰近中山高楠梓交流道，又有火車站、捷運站，人、車潮多。

邁爾斯肌地小檔案 位置 楠梓區旗楠路 土地坪數 119坪 建坪 180.8坪 成交價 1億6800萬 租金 2017年租賃實登，月租金12萬 新買家 陽信銀行 現況 遷廠至路竹

▲邁爾斯肌地小檔案。（ETtoday製表）

蔡岳霖表示，目前該區地價約120萬元，商4土地的地價穩定，加上具備店面效益，行情可達110~130萬元，該店成交價也算符合區域行情，雖然基地面積不足以直接開發，但三角窗優勢與集市的地段特性，具備高度商業價值，長期來看具備土地整合潛力，自用、出租都十分適合，之後若能整合推案，開價也要站上4字頭。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該商圈以在地人為主，店面效益明顯，2017年該店曾有租賃實登紀錄，當時月租金12萬元。因該區距離高鐵、台積電也都不遠，吸引連鎖品牌搶卡位，連帶區域租金出現上揚，以目前區域租金單坪800~1000元行情換算，該店月租金約18萬元，若出租使用，投報率約1.3%。

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