回南部奔喪！住汽旅「女兒狂盯廁所」　媽從頭麻到腳奔櫃台…剩一張照片

▲走廊格外安靜，讓原PO心慌慌！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

小孩童言童語的舉止，其實是最真實的反應！一名媽媽透露，日前一家三口住汽車旅館，女兒卻手指向廁所「有阿姨」，她喝斥別亂講話。怎料半夜熟睡時，女兒又叫醒原PO，她睜開看向廁所，赫見「有一個女人把臉貼著毛玻璃正在看著我們」，一家人嚇得衝到櫃檯求救，沒想到只剩下一張照片，再次讓他們大崩潰。

這名女網友表示，上週得知老公的表舅逝世，一家三口開夜車回南部奔喪，一路上舟車勞頓，恰巧原PO在路邊發現一間摩鐵，便向老公提議休息幾小時，「是一間外觀十分老舊的汽車旅館，昏暗的招牌燈一閃一閃的」，老闆看起來年約60幾歲，淡淡問著「你們是外地來的吧？」

「對！休息完後要趕路！」原PO點點頭後，老闆帶著一行人走向昏暗的長廊，一打開門後，眼前景象讓原PO出乎意料，房間有特別整修裝潢，比起外頭的泛黃又老舊地毯，她腦海一度浮現恐怖片劇情，深怕阿飄來纏身。

站在身旁的老公驚呼，「不錯嘛！還以為房間也很舊哩！這麼便宜還能睡到新房間真是賺到了！」正當原PO整理行李時，6歲女兒站在門口發呆，孩子的一句話驚呆爸媽，「媽媽，妳可以陪我洗嗎？裡面有一個阿姨我不敢進去洗…」

「什麼阿姨？」原PO驚覺不對勁，只好上緊發條替女兒梳洗一番，一陣慌亂後已凌晨4點，老公與女兒早已呼呼大睡。怎料，她睡到一半被冷醒，「空調顯示20度，是要冷死人嗎」，拖著疲累身軀下床，去把溫度調成26度。

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▲廁所出現詭異人影！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

正當熟睡時，原PO耳邊傳來女兒呼喊聲「媽媽！媽媽！」她一臉睡眼惺忪問著「怎麼了？」女兒露出驚恐表情表示「阿姨」，一手則指向廁所，原PO順著方向一看秒驚醒，「有一個女人把臉貼著毛玻璃正在看著我們！」

原PO形容當下情境，全身從頭麻到腳底，連忙搖醒老公逃命，一家三口衝到櫃檯想問個究竟，然而完全不見老闆蹤影，此時，女兒默默拉著原PO衣角，發抖說道「媽媽！阿姨在那邊」，她赫見櫃台後方有一個小小靈堂，「上面那張照片正盯著我們看…」

原PO在《爆系故事館》生動描述這段經歷，網友們狂起雞皮疙瘩，「想休息沒想到更累」、「小孩一句話，真的會瞬間毛起來」、「夏天看這種真是透心涼」、「小孩的反應是最真實的」、「2周前參加了同事的告別式…不知是否是錯覺，總是覺得靈堂上的照片在看著我，無論我站在哪個角度，還是現在的修片技術相當好…栩栩如生，讓人有如此的錯覺呢？」、「大家不要緊張，是老闆娘巡房」。

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