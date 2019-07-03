新北今年最大案在三重　售價保密卻有500組客戶已預約

▲「築禾交響院」為今年新北市案量最大的推案。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

號稱今年新北市最大案的三重區「築禾交響院」，將於6日正式公開，全案基地為前國光客運三重站舊址，基地面積超過3000坪，規劃2~4房產品，由於位處區域核心地段，尚未正式公開，已累積500組預約客戶。由於詢問度高，備受市場關注，因此房價還在保密階段，初估單價在5字頭之譜，總銷則上看168億元。

基地前身是國光客運三重舊站，面積廣達3361坪，號稱今年新北市最大案，是由築禾建設所推出的「築禾交響院」，規劃30~72坪、2~4房產品，總銷高達168億元，據了解，全案完工後，更將是三重區中心地段最高住宅大樓案。

全案由於位處三重區中心地段，正對萬坪體育館，距捷運菜寮站步行約3分鐘，潛銷期間已吸引500組客戶預約看屋，負責銷售該案的新高創廣告協理劉宇軒說：「預約客中，有7成來自在地的三重、蘆洲區，2成為台北市客戶，剩下1成則是新北市其他區域客。」

▲「築禾交響院」規劃30~72坪產品。（圖／記者詹宜軒攝）

至於價格部分，劉宇軒說：「目前三重區最夯的重劃區，包括仁義段、二重疏洪道，都算是外圍區段，完整街廓規劃，雖是最大優勢，但舊市區不需等待生活機能的成形，最能吸引區域客的目光。開價每坪60萬元，至於成交價，則還在保密階段。」

周圍業者則透露，以舊市區新案行情在每坪55~65萬元來看，築禾案成交單價應在5字頭。