出賣妻女！「豪邁睡姿糗照」萬人猛盯默哀　他神復仇：別再說女兒像爸爸了

▲原PO出賣妻小睡姿糗照！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

睡姿也會遺傳嗎？俗話說，有其父必有其女，這句話深深烙印在一名男網友心中，總是被老婆調侃的他，昨（3）日赫見正在熟睡的老婆、女兒擺出同款睡姿，這次終於讓他逮到機會PO網，神復仇喊話「不要再到處跟人家說，女兒像爸爸了！」照片引發萬名網友笑炸，猛虧「完了，樓主還好嗎」、「您厲害，一次得罪兩位！」

這名陳網友在臉書《爆怨公社》曬出妻女奇葩睡姿，老婆側身躺在畫面左側，兩腳膝蓋呈現彎曲，舒服躺在Hollo Kitty的床上，面朝向牆壁夢周公中。至於一旁的女兒也有樣學樣，神複製媽媽的睡姿，連被子形狀都「神同步」。原PO見狀後，竊笑拿出手機偷拍，隔空向老婆喊話「不要再到處跟人家說，女兒像爸爸了！」

陳爸爸也接受《ETtoday新聞雲》訪問，一家人住北市北投區，透露女兒目前5歲，目前老婆尚未發現糗照一事，發抖直呼「希望不會被我老婆發現！」照片曝光後，短時間內就吸引萬名網友朝聖讚爆，「你真的很壞」、「你佈這個局佈了多久？」、「哈，基因」、「真的不能偷生」、「這是親生的無誤」、「位置角度完美呈現，太厲害了」。

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▲網友擔心原PO生命安全！（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

一大票網友也擔心原PO安危，「希望你能見到明天的太陽」、「您厲害，一次得罪兩位」、「你老婆在你背後拿刀了」、「爸爸還活著嗎？」、「阿彌陀佛」、「正官跟小三一起得罪」、「快封鎖老婆貼起來」、「不自殺聲明寫好了嗎」、「還活著嗎？有遺言要交代嗎？」、「為你默哀」、「新北市小屁孩代表上香」。

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