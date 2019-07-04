月電費破1300元！租屋女哀號：很省電了　神揪「3大吃電怪獸」網嚇壞

▲租屋用電好驚人！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

七月天氣酷熱難耐，爽吹冷氣之餘，電費也貴得嚇嚇叫！一名女網友搬到租屋處，發現用電量激增，一個月電費粗估1300多元，「我已經很省電了耶」，不滿荷包大失血，她開始檢視家電使用情況，熱心網友一看，發現是3大怪獸搞得鬼。

「奇怪我已經很省電了耶！」一名女網友在外租房，她透露，近14天就用了127度，換算日均用了9.1度，1度5元來計算，一個月電費就要花1365元，於是好奇在PTT「 WomenTalk」版 問道「套房的吃電怪獸到底是哪一個？」

原PO分享平時用電習慣，電風扇不間斷使用、每天會用電磁爐煮熱水1次、電視看5小時，睡覺都會關電燈。冷氣部分，房東安裝分離式定頻機款，「大概一天開6小時左右，溫度設定27度，會分兩次開」；洗衣機有3種功能，洗脫烘一次解決，原PO說，礙於房間不能晾衣服，大概3至4天會洗脫烘一次。

▲冷氣比起一般家電，用電量較大！（示意圖／與新聞無關／取自免費圖庫pakutaso）

冰箱屬於一般機款，業者標榜節能、環保功能；而熱水器被隱藏起來，原PO無法確定品牌，洗澡都會開熱水梳洗。她哀號，「這些加起來竟然讓我的電費那麼貴，嗚嗚」，唯一省電方法就是不開冷氣，「可是我真的會熱死，也盡量不吹了」，只好求助網友們該如何是好？

大批網友看完文章後，幫忙一起揪出耗電原因及省電撇步，「電熱水器超吃電，以前一個月沒幹嘛也是1500（元）左右」、「熱水器的總開關不用的時候要關掉」、「絕對是電熱水器，用前10分鐘再開就好，洗完秒關」、「小冰箱有結霜的話要清，要不然會變大怪獸」、「電熱水器跟烘衣，靠電氣加熱的都必定屬高功率，不要道聽塗說很省電，有也是比較級，但終歸還是耗電」、「定頻的冷氣很耗電，變頻冷氣省電很多」。

▲網友建議，用完熱水器要趕緊關掉！（圖／翻攝自PTT）

有人好奇，定頻冷氣耗電的原因，是因壓縮機會不斷重複啟動運轉，長時間吹下來，會比變頻冷氣耗電。最後網友也笑虧，房東是最大問題，「1度5元，大怪獸是誰很明顯了吧」、「五度就被房東賺去，我都不找五度的」、「你把用到的東西瓦數都抄起來，再去計算使用的時間，每一千瓦用一小時就是一度電，列表出來比較就會很清楚了，套房電表大多是房東找水電私裝的，不是台電分表，準確度也是需要確認一下的」。