ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

首年管理費0元！他曝建商心機真相　「秘書費年薪450K」住戶全扛

ETtoday房產雲

▲房子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲買新屋，小心建商話術！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

買新大樓眉角多，小心建商話術藏陷阱！新竹一名屋主抱怨，看中第一年免管理費誘因買房，隔年建商才吐實情，櫃台小姐年薪45K，要住戶自己吃下來，每年總管理費需負擔3萬元，讓他難以接受。

一名網友在《PTT》透露，當初建商主打第1年免管理費，安排一位祕書小姐坐櫃台處理社區大小事，怎料第2年，建商才告知24戶住戶，「她的薪水一年45萬6千（元）！」原PO感覺被陰了，忍不住抱怨「買房時，建商估計的管理費千萬不要相信」，當初預估每坪約70元／月，如今被變成每坪100元／月，以25坪計算，等於原PO每年需繳3萬管理費。

由於社區主委、管委都是建商人馬，原PO一臉怨氣種表示，「他們很強勢靠投票，就要二期住戶每年繳三萬的管理費」，掐指一算，10年就要噴30萬元，「真的很心疼！」至於祕書工作態度上，原PO說，因她第1年領建商的錢，去幫建商處理賣房事務，可以理解；不過現在是領住戶的錢，很難相信秘書會全心全意投入社區公事，「讓人有種幫建商養銷售秘書的感覺。」

原PO以過來人身分勸誡，年繳3萬昂貴與否見仁見智，但資訊透明很重要，不要隨意接受建商提供的秘書、總幹事人選，「不然第一年爽到的會比不上之後被凹的管理費。」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲▼首年管理費0元！他曝建商心機真相　「秘書費年薪450K」住戶全扛（圖／翻攝PTT）

▲原PO透露，有住戶買房後很後悔！（圖／翻攝自PTT）

網友看完文章後，持兩派不同看法，「一開始就吃定你們，建商高招」、「好多眉角」、「但以大樓開銷這真的很普通」、「一開始的管理費本來就不是重點，重點是後續的漲幅」、「每坪100還ok啦，住新房子有高管理品質，小錢」、「真心覺得你反應過度，建商付出的管理費比你還多，等建商賣完，記得去選主委」、「戶數少本來就這樣，建商退出時保證更悲劇，現在你們還能運作是有建商幫忙 。等建商完全退出，沒幾戶管委會到時候肯定大戰，你推我我推你，大家工作推來推去的」、「沒吃米不知道米價啦，這種想法應該去住透天或是租屋才是」。

關鍵字：買房管理費秘書薪水大樓

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4207

影／大陸拳王練喻軒「約戰館長」3分鐘沒倒就贏　館長回應了天價單挑價碼

館長陳之漢經常與政治人物同框評論政治，現在終於要回歸格鬥家本業了？大陸一位拳王練喻軒，拍了一段1分鐘的短片要約戰館長。對此館長回應，以他的知名度，必須付出天價價碼才願意下場單挑，否則就是來台灣參加他主..

7月3日 02:24

//cdn2.ettoday.net/images/4205

影／國小生數學！她自信一看「123456789x72…」秒投降　網曝解答：只花10秒

國小數學竟然讓人看了第一眼就霧煞煞！一名女網友表示，最近有一個客人的小孩問她會不會數學，她則回說「國小的會啊！」結果一看到題目馬上傻眼，因為第1題是9位數乘上2位數，第2題更是複雜；她忍不住求救「可以..

7月2日 12:29

//cdn2.ettoday.net/images/3262

影／男友成功嶺新訓「只帶500元」　她心急：那苦的是我啊…過來人說話了

一名女網友分享男友今天（1日）搭車去成功嶺新訓，見到男友的回應，讓她直呼「O！到底是我當兵還他當兵啊？而且我還有問欸！還敢說我沒幫他看，真的會被他氣死欸！」她說，怕當一年替代役的男友表現差，結果就分發..

7月1日 14:14

//cdn2.ettoday.net/images/3231

屈臣氏買12入保險套！大叔結帳「女店員突大叫」客人全聽到　原因很敬業

儘管時代風氣漸趨於開放，仍有不少民眾到藥妝店購買衛生用品時羞赧難當，就怕被人發現。最近就有男網友分享一段超糗經歷，到屈臣氏買保險套，結果碰上「意外事件」，在女店員推波助瀾下搞得店內顧客、店外路人皆知，..

17小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4210

影／寶可夢悠遊卡被秒殺！他看「炒價350→4500元」傻眼　網驚：根本盤子

悠遊卡公司與寶可夢合作推出的「寶貝球造型悠遊卡」，在3日上午10時開賣後1分鐘被搶空，第2波也迅速賣光，讓許多沒有搶到的網友飲恨。但有人發現，這些寶貝球已悄悄被上架到其他網路商城，價格更是炒到10倍之..

16小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4208

逢甲台妹50人斬！羞認「交往前要先試車」　金牛清純女自爆：一周超過15次

YouTuber小哥哥艾理日前到台中逢甲夜市街訪，想到了解「是否有百人斬的存在」，沒想到其中問到一位染著一頭粉色頭髮的正妹，被問到性經驗對象有多少人的時候，害羞的支吾自曝，人數之多就連小哥哥艾理都傻眼..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4209

回南部奔喪！住汽旅「女兒狂盯廁所」　媽從頭麻到腳奔櫃台…剩一張照片

小孩童言童語的舉止，其實是最真實的反應！一名媽媽透露，日前一家三口住汽車旅館，女兒卻手指向廁所「有阿姨」，她喝斥別亂講話。怎料半夜熟睡時，女兒又叫醒原PO，她睜開看向廁所，赫見「有一個女人把臉貼著毛玻..

18小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭..

出賣女友睡姿！真理褲辣腿網暈了

孩狂盯廁所！媽嚇逃櫃台…剩照片

求買200萬隱居房　網推爆北台..

華漾大飯店中崙店熄燈　千坪會館..

看新建案「廚房沒對外窗」　網：..

超狂天柱擋入口！網：拓海上班了

大樓驚現神秘白框　網狂起雞！

新北市今年最大案　500組客戶..

首年管理費0元！他曝建商心機真..

ETtoday房產雲

最新新聞more

合遠新天地自備10%起交屋附裝..

華漾大飯店中崙店熄燈　千坪會館..

「歐洲聯邦」2周土石坍2次　網..

3%保證紅利!喬崴bnb樂勝海..

新北市今年最大案　500組客戶..

愛美商機驚人！　西門町藥妝店3..

北市千萬以下宅逐步淡出　最便宜..

高雄首購族往哪去？　高大1字頭..

富宇敦峰2字頭買大師級輕豪宅

交易重回30萬棟？　專家直指：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366