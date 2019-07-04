首年管理費0元！他曝建商心機真相　「秘書費年薪450K」住戶全扛

▲買新屋，小心建商話術！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

買新大樓眉角多，小心建商話術藏陷阱！新竹一名屋主抱怨，看中第一年免管理費誘因買房，隔年建商才吐實情，櫃台小姐年薪45K，要住戶自己吃下來，每年總管理費需負擔3萬元，讓他難以接受。

一名網友在《PTT》透露，當初建商主打第1年免管理費，安排一位祕書小姐坐櫃台處理社區大小事，怎料第2年，建商才告知24戶住戶，「她的薪水一年45萬6千（元）！」原PO感覺被陰了，忍不住抱怨「買房時，建商估計的管理費千萬不要相信」，當初預估每坪約70元／月，如今被變成每坪100元／月，以25坪計算，等於原PO每年需繳3萬管理費。

由於社區主委、管委都是建商人馬，原PO一臉怨氣種表示，「他們很強勢靠投票，就要二期住戶每年繳三萬的管理費」，掐指一算，10年就要噴30萬元，「真的很心疼！」至於祕書工作態度上，原PO說，因她第1年領建商的錢，去幫建商處理賣房事務，可以理解；不過現在是領住戶的錢，很難相信秘書會全心全意投入社區公事，「讓人有種幫建商養銷售秘書的感覺。」

原PO以過來人身分勸誡，年繳3萬昂貴與否見仁見智，但資訊透明很重要，不要隨意接受建商提供的秘書、總幹事人選，「不然第一年爽到的會比不上之後被凹的管理費。」

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▲原PO透露，有住戶買房後很後悔！（圖／翻攝自PTT）

網友看完文章後，持兩派不同看法，「一開始就吃定你們，建商高招」、「好多眉角」、「但以大樓開銷這真的很普通」、「一開始的管理費本來就不是重點，重點是後續的漲幅」、「每坪100還ok啦，住新房子有高管理品質，小錢」、「真心覺得你反應過度，建商付出的管理費比你還多，等建商賣完，記得去選主委」、「戶數少本來就這樣，建商退出時保證更悲劇，現在你們還能運作是有建商幫忙 。等建商完全退出，沒幾戶管委會到時候肯定大戰，你推我我推你，大家工作推來推去的」、「沒吃米不知道米價啦，這種想法應該去住透天或是租屋才是」。