年輕人真買不起！日本買房主力「60歲以上老人」　房價越貴越愛

▲支撐日本房產買氣的多是60歲以上的老年人，特別注重交通便利。（圖／翻攝自Pakutaso）

記者林瑩真／編譯

日本三菱地所Residence開發「The Parkhouse本厚木Tower」樓盤，位於神奈川縣厚木市，距離東京中心要1個多小時的路程，照理來說並不受歡迎，然而該棟樓盤卻非常暢銷，且買房的多數是60歲以上的老人，這群群體被稱為「活力老年人」（Power senior）。

據《日經中文網》報導，在該樓盤的163套房中，有120套房作為一期開盤，更厲害的是，已經有9成簽約。該樓盤每坪要價450萬日圓（約新台幣129萬元），不算便宜，但卻是越昂貴的戶型越暢銷，採用高端標準、昂貴的6套戶型全部售罄。

根據三菱地所Residence統計，買下這些房屋的人有超過25％是60歲以上的老年人；東京國分寺市的「City Tower國分寺The Twin」同樣賣出7成以上，也有33％是60歲以上的老年人。數據顯示，老年人逐漸成為日本購屋最主要的客戶群體，並將此稱為「活力老年人」。

報導指出，這些老年人不在意經濟變動，而是希望「改善住處環境」，因此特別看重交通方便，像厚木市的樓盤離厚木車站只需步行1分鐘；另外，前往箱根泡溫泉、羽田機場等都很方便。

東急不動産在橫濱推出超高層住宅樓「Brands Tower大船」也一樣以「到車站步行1分鐘」為賣點，總數共253套，一期的113套基本售罄，購買客層有3成60歲以上、2成50多歲。

據TotalBrain在2018年針對東京圈住宅的調查，只要距離車站步行5分鐘內，該區域內的樓盤有50％以上會有活力老年人積極購買。

另外，日本厚生勞動省截至2016年的統計顯示，日本男性的健康壽命為72.14歲，女性為74.79歲，加上醫療技術進步，日本人越來越長壽，也因此有越來越多老年人積極生活，希望購買符合生活的住宅，也就成為「人生100年時代」住宅行情的新支撐。