看屋當假日休閒　高醫造鎮案周末磁吸200組客戶

▲高雄預售案「郡都當代」上周末開放VIP客戶看屋，吸引超過200組客戶前來。（圖／業者提供）

陳建宇／高雄報導

高雄醫學大學周邊是高雄少見的醫療大學城，近期附近推案熱絡，更不乏大造鎮社區出現，如郡都集團的預售案「郡都當代」基地面積就將近2500坪，規劃21~35坪的2~3房，上周末更有超過200組VIP客戶看屋。

高醫商圈是南台灣最大的醫療中心與教學中心，是全台少有的「醫療大學城」。學區環境、醫護人員和學生族群帶動該區發展。該商圈鄰近捷運紅線後驛站，未來還有捷運黃線的Y8站，交通便利性高。附近生活機能包括影城、商場等，都在車程3~5分鐘的範圍內。郡都集團去年標下高醫旁2500坪基地，也創下2018年高雄最大宗土地成交價，更是目前高雄市中心最大基地。

▲「郡都當代」基地達2494坪，緊鄰高雄醫學大學。（圖／翻攝GoogleMap）

而高醫商圈的利多還包括鐵路地下化之後的新興商圈和綠帶，包括距離高雄車站500公尺的「高雄站東特區」，其基地達2.77公頃，配合高雄鐵路地下化工程，兩側即將開闢50公尺綠園道，開發完成後沿線複合商場林立，將成為集辦公、百貨、休閒於一身的複合式新城。

由郡都集團興建、愛山林代銷的建案「郡都當代」基地緊鄰高雄醫學大學，面積2494坪，是高雄市區少見的大型基地建案，個案總戶數616戶也很驚人，該案規劃為小宅產品，坪數20~35坪，可有效壓低總價帶，加上採預售方式銷售，減輕民眾付款壓力，因此上周末開始提供VIP客戶看屋，就吸引超過200組客戶前來。

▲「郡都當代」規劃20~35坪的小宅產品。（圖／業者提供）

愛山林建設副總經理徐永仁表示：「今年高雄房市很熱，其中高醫擁有緊鄰公園、捷運、商圈等優勢，整體環境條件最為優異，加上區域內少有新案推出，因此吸引許多自住、置產客搶進。」

此外，徐永仁也指出，今年高雄房市仍以20~35坪的輕坪數、輕總價產品為市場主流，搭配捷運、建設等相關題材更能吸引買氣。