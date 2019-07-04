花蓮250萬就有房！青年住宅圓購屋夢　剩329戶欲購從速

▲花蓮青年住宅位於北埔精華生活圈，250萬擁有房產、土地所有權狀。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

現今薪資低落、房價仍居高不下，讓「買房」成為青年最憂心的事。為解決青年居住問題，花蓮縣政府創全台之先興建青年住宅，250萬擁有房產、土地所有權狀。截至6月28日為止已有271戶繳納訂金，目前第4梯次住宅遞補符合資格尚有1,093位，住宅承購戶數僅餘329戶，繳納期限至7月12日止，符合資格之民眾欲購從速。



青年住宅位於北埔精華生活圈，目前A棟已經完工，B棟、C棟建築將在年底完工，不動產開發商業同業公會理事長夏貴勇表示，青年住宅是新城鄉北埔地區前景可期的建設，城鎮發展的要件首先是人口聚集，北埔具有交通方便優勢，鄰近花蓮市區僅需10分鐘，且擁有家樂福大型賣場坐落，生活機能便利，屆時搭配蘇花改通車後，地方人口將呈現跳躍式成長，北埔發展將耳目一新。

▲▼青年住宅一坪僅10萬出頭，與附近房價平均20餘萬相比，對於甫出社會急需成家立業的年輕人，是非常平易近人的價格。

夏貴勇指出，青年住宅一坪僅10萬出頭，與附近房價平均20餘萬相比，對於甫出社會急需成家立業的年輕人，是平易近人的價格，青年住宅具備游泳池、交誼廳多項公共設施可供使用，能一圓年輕人的購屋夢。

他進一步說明，坊間有青年住宅將影響鄰近房價、衝擊市場行情的疑慮，其實青年住宅的定位與周圍新建案正好形成互補關係，附近新建案以透天厝、店面為主，與青年住宅客源不會衝突，反而能相輔相成，青年住宅可望吸引更多青年朋友返鄉，進而形成小形商圈，共創地方繁榮願景。