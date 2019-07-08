「網購裝潢材料」只花1萬6！　巧手媽一周讓空房搖身變「霓虹小酒吧」

Mum transforms spare bedroom into glam 'woman cave' complete with its own bar https://t.co/h6cLGp5S0V pic.twitter.com/vp47TCUB2A — Fabulous (@Fabulousmag) June 23, 2019

國際中心／綜合報導

國外電影中常常會出現把自家房間裝飾超華麗，然後辦一場盛大派對的場景！不過這樣的場面，在現實生活中有可能出現嗎？英國一名38歲的媽媽卡爾拉（Carla Lister）僅僅花了400英鎊（約1萬6千台幣）的價格，將家中一間空著的備用臥室搖身一變成了一間華麗的小酒吧，實現了自己的夢想。

這間隱身在一般住宅當中的小酒吧房間裡，原本其實只放有一張雙人床跟兩個床頭櫃而已，但來自曼徹斯特的卡爾拉仍然將房間佈置得很溫馨；決定進行大改造之後，卡爾拉在宜家（IKEA）、亞馬遜等網站上，花了一萬多台幣的價格，買到她所需要的材料，其中更包含了酒品以及調酒所需的材料和器具。

備用臥室在裝上了有霓虹燈作為裝飾的小吧檯，放上幾張高腳椅跟桌子，一旁跟牆壁上還有自己所組裝的櫃子跟架子。上頭擺了各式各樣的酒杯、酒類還有調酒糖漿；桌上則是細心的放置了藍芽喇叭、飲料機跟桌巾，看起來一點都不像在自家住宅裡。

看著親手完成的作品，卡爾拉對於這個空間打改造感到自豪，她也說，當她姊姊看到這樣的空間出現在家中時，感到十分的不可置信；現在，卡爾拉計畫在夏天的時候，邀請伴侶一同在酒吧裡喝酒，而她的兒子泰勒（Tyler）也想要把同學邀請到家中，介紹這個超酷空間，順便來一場智力遊戲之夜。

▼房間示意圖。（圖／CFP）

