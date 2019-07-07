每月多繳600元水費　基隆別墅社區漏掉10座游泳池

▲基隆中山區小別墅社區「美之國」。（圖／翻攝自立委蔡適應臉書）



記者黃靖惠／綜合報導

基隆知名透天別墅「美之國」社區蓋在山坡上，整個社區將近500戶，屋齡20年，因自來水管線老舊，且得加壓高地供水，導致管線漏水問題嚴重，平均每2個月漏掉2.5萬度的水，形同是10個游泳池的水量，換算下來，每期每戶多分擔53度水，約莫600元水費。

「美之國」社區住戶不堪其擾，向立委蔡適應辦公室陳情後，今天參加自來水公司召開「美之國社區供水改善說明會」，一同了解漏水及解決方式。根據自來水公司提供簡報指出，目前「美之國」共有494名住戶，自民國88年起因管線老舊年久失修、漏水嚴重，平均每期漏水2.5萬度水，換算一下，平均每日漏水425度水，且每戶得分攤52度，約莫600多元水費。

為了改善漏水現況，自來水公司提出研擬汰換管線方案，總工程經費初估需2245萬元，政府每戶補助工程改善經費約70％、用戶配合款約30％，但將近500戶共同分攤總工程經費，各戶得負擔5萬元，假使獲得政府補助3.4萬元，每戶還得支付1.4萬元的配合款，而行政院還未通過該專案補助經費。

根據《591房屋買賣交易網》顯示，「美之國」社區在中山區復興路段，為別墅產品，坪數規劃50～51坪，格局規劃為3～5房型，緊鄰經國管理暨健康學院附近，以及西定高架橋、國道旁，單平均價落在21萬元。

ERA不動產大安營業處經理陳泰源表示，自來水管漏水將影響當地房價，一般消費者多少會顧忌漏水問題，縱使生活機能再好、交通再便利，但漏水攸關買方的荷包，下手前都會再三考慮，所以該社區與周邊房價，可能相差2～3成左右。