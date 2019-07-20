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2hrs省百萬頭期款！他被洗腦「0元買房」真相崩潰 網白眼：免錢的最貴

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▲2hrs省百萬頭期款！他險洗腦「0元買房」真相崩潰 網白眼：免錢的最貴（圖／翻攝mobile01）

▲課程費用要價5萬元！（示意圖／翻攝自臉書、免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

俗話說免費的最貴，小心話術有詐！一名網友報名「0元買房」課程，講師誇下海口，只要上完2天課就可無負擔購屋，還可省下百萬頭期款，不過，學員們需先繳5萬元學費，讓原PO倒退三步。

這名網友在《mobiel01》透露，最近在臉書看到「0元買房，還可環遊世界」的好康資訊，他心動報名課程，看著台上講師講得天花亂墜，年僅30歲就退休，金源來自被動式收入，還可傳授「怎麼讓銀行更愛你、願意借錢給你」、「買房月付超低 」等購屋密技。

不僅如此，講師也播放學員心得影片，「表示上課收穫很多，買了很多間房」，原PO被洗腦嫑嫑的，所謂天下沒白吃的午餐，課程結束後，講師才告知要報名下一次課程才行，上課2天要價5萬元，讓他瞠目結舌。

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▲2hrs省百萬頭期款！他險洗腦「0元買房」真相崩潰 網白眼：免錢的最貴（圖／翻攝mobile01）

▲2hrs省百萬頭期款！他險洗腦「0元買房」真相崩潰 網白眼：免錢的最貴（圖／翻攝mobile01）

▲網友勸原PO要三思！（示意圖／翻攝自mobile01）

原PO好奇發問，「不知道這到底可不可信，想請問各位有沒有聽聞過類似的消息?」大批網友看完狂搖頭，笑虧「這個我教你，我收你4萬就好！我25歲就退休！房產200間，被動收入月入500多萬」、「他若不說的非常美好，又怎會有阿呆阿瓜們，掏出錢去聽鬼講鬼話」、「當然是不可信啊，google一下零元買房新聞就一堆了，直銷／詐騙／簽AB約，說法都大同小異，真的有賺就不會開課教了啦，把錢給HappyNewYear你至少還有兩顆氣球」、「如果他送我一間我就信」、「是搞直銷嗎？還0元買房咧，免錢的最貴，樓主沒聽過嗎？努力靠自己賺吧，別相信那些有的沒的」。

《ETtoday新聞雲》記者進一步追查，臉書上的確會有0元買房PO文，點進網址後，即可見到「輕鬆買房、環遊世界，兩個夢想一次滿足」的頁面，強調可利用實戰議價秘訣加運用銀行房貸優勢，無壓力買到一個家。至於課程6大主題，包括如何購買新成屋、省下百萬頭期款、買入當下就賺錢、開心成為包租公、無痛還貸超輕鬆、槓桿投資想自由。

事實上，「0元買房」過去有不少類似案件，位於台中的「七哥翻身俱樂部」會以免費的房地產知識、資訊授課，吸引民眾入會員，接著以年費1萬2000元收費，大賺時機財。業者更在2017年轉戰海外市場，以限定會員、會員的二等親投資，並設下累積5年領回或季領的方案，年利率26%到30%之間，獲利非常可觀，最後被檢方盯上，今（2019）年4月被以違反銀行法起訴。

關鍵字：買房頭期款購屋包租公

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