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「5樓vs.20樓」價差一部進口車 他困擾景觀差很大...網超神分析

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲住高樓能享受絕美視野！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

不少人買大樓，就是看準採光、通風跟視野！一名網友透露，近日鑑賞一棟高樓層建物，猶豫要買5樓、15樓還是20樓，最低跟最高的房價相差120萬，讓他好難抉擇。熱心網友們也提出一番見解，有人直呼住5樓，省下的錢用來裝潢，簡直一舉兩得！

一名網友想要購屋，看了一棟新成屋大樓，發現樓層越高景觀越美，價格也隨著高度上調，他舉例，5樓開價1200萬元，打開窗戶只能見到對面建物，毫無景觀可言；15樓開價1260萬元，已高過對面大樓，視野變得開闊；接著抵達20樓層，「距離1公里外的某個城市地標建築物可盡收眼底」，不過售價很不美麗，要1320萬元。

若拿5樓與20樓做比較，房價差了120萬元，這筆錢等於可多買一輛進口車，也可用來買家電或裝修。原PO好奇在《PTT》發問，「各位會怎麼選？」該文章掀起眾網友熱議，有人偏向買5樓，「價格差兩百萬我就買五樓」、「5樓應該比較好殺，是說住大樓會常常看窗外嗎，偶爾看一下是會，但如果到每天看半小時以上，窗外就很重要，不然感覺錢可以省起來做裝潢」、「朝北面向北邊的話選五樓，但是要考慮一下棟距」、「我只在意採光，5樓雖然看到大樓，但若採光不差的話還是會選5樓，沒有天花板灑水管線，不會有壓迫感」。

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▲▼ 「5樓vs.20樓」價差一部進口車 他問景觀差很大...網超神分析（圖／翻攝PTT）

▲部分網友認為，若預算夠可買高層樓！（示意圖／翻攝PTT）

其他人則認為，「頂樓超好的好嗎？現在頂樓上面都是空中花園，別用以前的舊思維 新大樓的頂樓非常讚，天氣好的時候 開窗戶很爽 大風直接灌進來，熱氣都悶在中庭，有錢當然買20樓，沒錢想買也買不到」、「15樓，沒視野絕對不考慮」、「當然20啊，這建商佛心高樓這麼便宜，反過來看5樓貴爆」、「選20樓免費觀景台不好嗎？每天早上城景搭早餐」、「不考慮$$的話，20>15>5，考慮$$$的話，買15」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預算夠的話，會選擇買視野佳的20樓，否則可退一步買15樓，他提醒，要確認前方是否重劃地，否則哪天突然蓋起高樓，極佳景觀就被遮住了！

關鍵字：大樓樓層視野景觀買房

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