不止雅房租不起！美國加州「床位」月租直逼4萬元　連保有隱私都難

▲PodShare提供單人床位出租。（圖／翻攝自PodShare官網，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

現在房價有多貴？美國加州舊金山和洛杉磯房價貴得離譜，月租高達1200美元（約新台幣3.7萬元），但可怕的是，這並不是租套房的價格，而僅僅是一張「床」。

據CNN報導，PodShare（共享小艙）試圖利用「宿舍式合租住宿」來彌補當地可怕的房屋短缺，因此，他們會為租客於洛杉磯、舊金山共6個地點找尋床位，一共提供220個床位。

PodShare的租床方式不需要押金及簽約，只要加入會員，用1200美元就可以任選床位，除此之外還有一個儲物櫃、個人電視及簡單置物層架，甚至提供wifi網路及玉米片、拉麵、牙膏、衛生紙等生活用品，宛如新式青年旅館。

▲雖然方便簡單，但PodShare也有數項規定需要遵守。

PodShare的租客年齡層幾乎在20後半至30歲前半，有人追求工作效率，「如果住在我負擔得起的地區，我要花2個小時上班」；有人追求簡單方便，「我要租屋就需要信用紀錄，如果你是移民的人，你絕對不會有那些東西」；有人則是純粹追求認識朋友，甚至是旅行的一部分。

雖然PodShare看起來似乎有數項優點，不過最大的缺點就是「沒有隱私」，因為PodShare不歡迎不願意與陌生人分享空間的租客，並且有其他規定，包括晚上10時就會熄燈，即使租客不允許；以及不能邀請朋友作客。