馥臨港式火鍋總店「空窗」10個月　換VR遊戲餐酒館上陣

▲「馥臨港式火鍋」位於市民大道總店原址，今年6月已有VR遊戲餐酒館業者進駐。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

雙北各地掀起退租浪潮，其中15年老店「馥臨港式火鍋」市民大道總店去年8月，因租約到期撤離，店鋪空置10個多月，直到今年6月租給VR餐酒館餐廳，房仲業者分析，該店面積約50多坪，用當地行情推測，每月租金約20～25萬元。

「馥臨港式火鍋」是許多網友推薦必吃火鍋店，除了經典港式口味香菜皮蛋湯、手工蝦漿、花枝丸及現包雲吞等，且養生花雕湯底也是15年不變的招牌鍋底，但去年卻忽然宣布因租約到期，原先位於基隆路通化店，以及市民大道總店，分別於7、8月結束營業。

▼「馥臨港式火鍋」位於市民大道總店招牌仍高掛。（圖／記者黃靖惠攝）



開店15年「馥臨港式火鍋」市民大道總店，在市民大道四段兩側，沿街多餐飲店，為美食一級戰區，自去年8月撤離後，原店鋪空租10個月，改由「BOX Taipei」VR遊戲複合式餐酒館進駐，採用複合式經營，除了有飲品、餐點外，還有VR遊戲機台設備，提供顧客組隊比賽。

香港商匯泓不動產台灣分公司副總吳懿倫表示，市民大道四段兩側多居酒屋、燒烤店、火鍋店等餐飲業者，以「馥臨港式火鍋」原1樓店面，約莫50多坪，用當地行情推測，每月租金落在20～25萬元左右，單坪租金落在5400～5600元。