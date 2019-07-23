鄰居油煙狂噴！他快咳死「DIY過濾水桶」被拆崩潰　網：買工業風扇啦

▲在廚房做菜，難免會產生油煙。（示意圖／stocksnap）



網搜小組／綜合報導

俗話說千金買房，萬金買鄰，遇到可以溝通協商的鄰居是最好的事情。一名男網友抱怨，鄰居家中的廚房油煙全排到後巷，導致他過敏不斷發作，雖然自作主張幫對方改建水桶過濾，卻屢次遭到拆除，讓他很是困擾。對此，網友也開萬笑說，「去買個超級強力的排風機，風往她家打回去」。

該名網友在論壇「mobile01」發文指出，他因油煙而過敏到不行，直接他主動到防火巷內幫鄰居DIY排煙系統，把對方的油煙接到軟管、再導入水桶，而水桶的蓋子有挖大洞跟小洞，內部加入肥皂水過濾，「雖然防火巷有很多戶都有（油煙），但他們家裝了後，就好了非常多」。

「防火巷一堆人都在排，怎麼會是我的問題呢？」，鄰居阿姨發現後表示，她們家煮得非常清淡，也很少開伙，難道原PO覺得不妥就安裝水桶，要將整條防火巷的鄰居都DIY嗎？讓原PO聽完非常傻眼，「我的天，我到底該怎麼辦？？去找環保署嗎？但是鄰居實在不想要撕破臉…支氣管又在跟我抗議，我該怎麼溝通呢？」

網友看完紛紛留言，「裝超大送風機，把油煙全部吹回去吧」、「如果可以，花錢消災是划算的」、「以暴制暴吧，買一個工業風扇 (人站在前面臉都會被吹到變形那種」，也有網友說，「一般家用抽油煙機的設計無法把空氣推進水裡，所以你感覺油煙味好多了，是因為鄰居的油煙根本排不出來都積在他們家」、「你動他家東西，他們沒告你就不錯了」。