全美待售房屋供不應求！　低押貸款申請總量下降：夏季競價會非常激烈

▲經過過去數周的波動，抵押貸款利率終於平靜下來。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國近來房屋抵押貸款申請總量略有下降，全美待售房屋數量更是從2018年9月以來首次下降，相較許多因為低利率而有意願購置房產的買家而言，市場已經出現供不應求的狀況。專家預期今年夏季房產交易競價會非常激烈。

根據「抵押貸款銀行家協會」（Mortgage Bankers Association）公布的最新指數，相較於過去數周，美國6月底的房屋抵押貸款申請總量已經出現減少的情況，甚至與上周持平，代表房產供應數量下降。不過由於依舊強勁的再融資市場，儘管6月底成交量下降1％，仍比去年同期高出41％。

以合格貸款餘額48.4萬美元（約新台幣1500萬元）、30年期固定利率為例，平均利率已從4.06％上升至4.07％。MBA經濟學家喬坎（Joel Kan）接受《消費者新聞與商業頻道》訪問時表示，30年期固定利率略高於前一周，但仍接近2016年的最低水準，「目前就業市場的能量還很強，人們負擔房產的能力提高，再加上抵押貸款利率低，都有助於經濟成長。」

雖然房屋貸款再融資的申請少了1％，仍比去年同期高出93％之多，原因是去年這個時候的利率非常高，導致人們申請房貸利率很低。由於6月抵押貸款利率下降，人們更願意掏錢購置房產，因此目前的購買需求量依舊強近；然而，供應方面卻遲遲無法振作。

房地產經紀公司雷德芬（Redfin）指出，6月份全美代售房屋數量相較去年同期略有下降，也是去年9月以來的第一次。Redfin首席經濟學家費爾偉勒（Daryl Fairweather）表示，較低的利率已經吸引買家回流，卻出現待售方屋不足的現象，「我們預期會競價會非常激烈，這同時也會帶動今年夏季價格上漲。」