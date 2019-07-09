影／五分埔再難翻身？逛街人潮退　帶衰停車場使用率北市最低

記者黃靖惠／綜合報導

人、車潮即是錢潮，一個商圈周邊的停車場使用率高低，也可窺探商業活動興盛程度，根據北市停管處提供全市公有停車場的使用率排名，其中一度被網友點名10年內恐消失的五分埔商圈，距離最近的「五分埔公園地下停車場」使用率僅4成、為最低的前5名。

▲五分埔公園地下停車場使用率低。（圖／記者湯興漢攝）



「五分埔公園地下停車場」緊鄰五分埔商圈、松山火車站旁，早期為服裝批發店的集散地，沿街服飾品牌，且巷弄內店鋪也因此一位難求，不少年輕族群也會到此撿便宜，隨著消費型態轉變、百貨、電商的崛起，也讓傳統的批發服飾商圈逐漸沒落。

▼五分埔公園地下停車場使用率低。（圖／記者湯興漢攝）



「五分埔公園地下停車場」使用率僅4成，擠進使用率最低前5名排行榜，對此天時地利不動產總經理張欣民說明，很多人認為五分埔商圈批發市場龍頭地位不在，可能在未來10年會消失，但也不必這麼悲觀，因為如果商品、商圈能夠轉型到具代表性，那依然可以打造「北市的東大門商圈」。

他指出，五分埔商圈以服飾批發商市場為主，一般大量批發買貨或者出貨都需要開車，而如果公有停車場使用率降低，也代表五分埔成衣大批發的地位不在了。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，五分埔商圈周邊有停車場多、且周邊停車空間多，因此消費者選擇多，不一定要選擇公有停車場，再來因為有捷運、火車能夠轉乘，所以批發商也不一定要開車前往批貨，但整體商圈仍受電商、韓系平價服飾崛起影響，較先前而言有蕭條趨勢。

▼北市公有停車場使用率最低5名。（圖／北市停管處提供）



全市67座公有停車場使用率排行，最低5名「南港國小地下停車場」、「百齡高中地下停車場」、「世貿公園地下停車場」、「洲子立體停車場」、「五分埔公園地下停車場」，最多只有4成使用率。

除了「五分埔公園地下停車場」月票調降1700元，調整後為5500元，吸引周邊民眾停放外，另4處停車場並未調降，主因周邊住戶稀少，且部分無住戶使用、夜間需求低，不調整價格。

另是「百齡高中地下停車場」雖緊鄰士林夜市鬧區旁，但因為沒有販售全日月票，且夜間停車仍須排隊入場，只是日間需求低，所以不調整費率。

▼五分埔公園地下停車場使用率低。（圖／記者湯興漢攝）

