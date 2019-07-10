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夫妻反目、兄弟鬩牆？地政士建議不動產共同登記　一招通用

ETtoday房產雲

情侶,吵架,冷戰,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲情侶買房採共同登記，若感情生變要處分不動產會變得麻煩。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者陳建宇／綜合報導

一個人買房時，房子要登記誰的名字沒有疑問，但若是兩個人以上，要一起買房，房子該怎麼登記，就變成一門學問。專業地政士表示，不動產登記最好挑單數，以免未來處理不動產時發生困難。

夫妻或男女朋友感情好的時候，買房常會用共同登記表達彼此心意，有時朋友或共同投資者投資房地產也會採用共同登記，不過情侶或夫妻可能感情轉淡，朋友間也會因為各種情況反目，接下來對於房產歸屬，就容易產生糾紛。

▲▼不動產共同登記。（圖／記者陳建宇攝）

▲朋友要一起投資不動產，共同登記人數最好是單數，將來處分資產較方便。（圖／記者陳建宇攝）

鴻毅地政士事務所所長謝志明表示，根據《土地法》第34之1條，若要處分房產，必須人或地佔有2分之1以上，或土地持有3分之2以上。

以甲乙兩人共同持有一筆不動產，持分比例各半為例，其中一方並不能單獨處分全部不動產。舉例來說，如果一間房子是夫妻雙方共同登記，登記的比例各50%的話，若其中有一方想把房子賣掉，必須取得另一方同意才行，單方面想把房子賣掉並不可行。若共同登記人欲出售自身持分，並沒有問題，但是對於承接的人來說，只取得不動產的部份，權利意義不大。

為避免處分不動產時，遇到這樣的窘境，謝志明建議，不動產登記採用「單數」，例如夫妻或男女朋友共同買房時，只登記在其中一人名下，但雙方出資比例、繳款方式等都應該「理性的」以白紙黑字寫下，未來若感情生變也好處理。若是朋友間的共同投資，則最好以超過3人的單數登記，未來處分不動產，就會出現多數與少數，不會有雙方比例一樣僵持不下的狀況。

▲▼不動產共同登記。（圖／記者陳建宇攝）

▲夫妻或情侶共同購買不動產，地政士建議還是登記在其中1人名下就好。（圖／記者陳建宇攝）

關鍵字：共同登記產權處分情侶夫妻地政士

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