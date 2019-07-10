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房價比公共建設更吸引人　亞洲新灣區1字頭國宅交易夯

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▲▼ 亞灣房市。（圖／高雄市都發局提供）

▲亞洲新灣區公共建設集中，是高雄非常被看好的區段。（圖／高雄市都發局提供）

記者陳建宇／高雄報導

高雄的重大公共建設都集中在南高雄的亞洲新灣區，最後2項重大建設包括旅運港埠中心、高雄流行音樂中心都將在最近2年完工啟用，但周邊新建案似乎沒有得到建設利多加持，反而是相對平價的中古大樓、國宅對消費者來說吸引力大。

▲▼亞灣房市。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄展覽館是亞洲新灣區重大公共建設之一。（圖／記者陳建宇攝）

亞洲新灣區是高雄近20年的發展重心，已完成的重大建設包括世貿展覽館、高雄市圖總館、第1階段輕軌等，剩餘的港埠旅運中心、高雄流行音樂中心（又稱海洋文化及流行音樂中心），都將於最近2年完工啟用。有眾多建設利多加持，亞洲新灣區的房市照理說會有不錯的發展。

▲▼亞灣房市。（圖／記者陳建宇攝）

▲亞洲新灣區大坪數產品多，也不乏「遠雄THE ONE」這種超級豪宅。（圖／記者陳建宇攝）

不過由於高雄過去幾年房價下修，但亞洲新灣區的建案過去都規劃大坪數產品，甚至不乏超級豪宅，也讓這些新建案賣壓較大。高雄市代銷公會常務監事謝哲耀表示，目前亞洲新灣區的新建案坪數仍舊偏大，且開價都在每坪40萬元之上，總價門檻較高，不過亞灣這些新案的成交價都還力保3字頭。

相較於大坪數新案，亞洲新灣區的小宅新案相對具優勢，外圍如「鳳凰灣」等建案銷售狀況佳，就是因為坪數小、總價較低，民眾接受度較高。

▲▼ 亞灣房市。（圖／記者陳建宇攝）

▲亞洲新灣區的國宅房價親民，獲得不少消費者青睞。（圖／記者陳建宇攝）

不過亞洲新灣區真正夯的是中古屋，信義房屋灣區獅甲店主任王俊傑表示，尤其屋齡15~25年的「獅甲國宅」、「正勤國宅」這2個社區，因為房價比一般中古屋更低，管理費也非常實惠，3~4房的格局也是主流，因此詢問度非常高。

王俊傑指出，「獅甲國宅」房價每坪15~17萬元，屋齡較高的「正勤國宅」房價則在每坪12~14萬元，都是亞洲新灣區難得1字頭房價的社區，相較於周邊屋齡約10年的「法國愛樂」、「星光」等中古社區，房價都站上2字頭，國宅社區價格更加親民，因此得到民眾青睞。

關鍵字：高雄亞洲新灣區公共建設豪宅國宅

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