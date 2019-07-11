上半年北台案量年減800億元　唯獨基隆、宜蘭建商最勇猛

▲ 基隆今年上半年推案量激增1倍，圖為基隆街景資料照。（圖／基隆市政府提供）



記者黃靖惠／綜合報導

房市買氣回升，預估建商趁勢推案，但其實建商推案信心不如你想像樂觀，因為據《住展》雜誌統計，北台灣今年半上年新成屋、預售屋推案量，年減少800多億元，減幅14.7％，其中北市衰退最大、年減近3成，其餘新竹、桃園、新北也出現7～19％減幅，不過唯獨宜蘭、基隆推案量年增。房產專家表示，基隆近十年推案狀況特殊，儼然已成為「推案量反指標」縣市，其他縣市量擴增時，基隆市衰退。

據《住展》雜誌統計，累計今年半上年北台灣新成屋、預售屋推案量5054億元，較去年同期，減少800多億元，年減幅14.7％，其中北市衰退幅度最大，年減近3成。另外新竹年減逾19％，桃園年減逾8％，新北則年減約7％ 。其中北市第2季新案量雖然較上1季激增一倍，但整個上半年累計推案1208億元，與去年同期相比減少540億元，幾乎少掉一個「信義聯勤」，年減幅3成。

再探究北市上半年各行政區域推案量，萬華、士林、松山上半年不到30億元，市場貨源更加稀少，但預計今年第3季釋出的建案較多，供給減少可獲紓解。

至於新北上半年推案量1845億元，較去年同期減少147億元，年減幅約8％，且推案量大聚集地都在新興重劃區，如板橋推案量400億元、占了全市逾2成，以及汐止、中和、土城、三重、新莊與林口等案量，也全都超過百億元以上。

眾建商紛紛踩煞車，唯獨基隆、宜蘭今年上半年推案逆勢上揚，其中宜蘭年增1％，基隆則暴增1倍。何世昌表示，基隆近十年推案狀況特殊，儼然已成為「推案量反指標」縣市，其他縣市量擴增時，基隆市衰退；其他縣市萎縮時，基隆反而大幅成長。而基隆去年量少，今年爆量，又恰好與北台房市趨勢大相逕庭。

他分析，雖去年來土地成交火爆，再加上「台商回流」題材滿天飛，但建商推案信心並未同步跟上，推測可能是要先囤貨押寶明年的總統了。不過，由於去年下半年推案量基期不高，再加上線上籌備中、準備開賣的指標案不少，預期今年下半年推案量可望保持與去年持平、甚至小幅度成長，扭轉上半年量衰的窘境，全年推案量應能守住1兆元大關。