單身買小套房！他求改格局「3房→2房+1」　網急勸：不要改

▲想改格局，千萬要三思！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

日前一名單身網友買新房，不含陽台約22坪，為了想讓室內更寬廣，他有意把3房改成「2+1」的格局，好奇在PTT版上詢問建議。結果，另一名男網友看到文章後卻急勸「不要改！」

這名男網友PTT分享，自家室內共27坪三房，結果設計師一看，就建議打牆變開房式書房，優點包括採光佳、舒服、全家人可在客廳活動等，然而他卻堅持不打牆，「住到現在一年多，完全沒有後悔。」他慶幸表示，好險當初堅持己見，因打牆後，雖然屋況會拍起來很漂亮，設計師也會PO在網路上當作品，「而你未來就活在悔恨之中！」

至於三房如何使用？他說分享如下：

主臥：只有睡覺跟放衣服

客臥： 放了一張標準雙人床、一個系統衣櫃、雙人床的床板可掀

多功能娛樂室：放了一個42吋電視、一張沙發、開放式衣架、靠窗面整片工作桌面

他笑稱，畢竟東西都放房間，多數時間在主臥裡活動，因客廳太大，開空調浪費電，相較夏天待在房間裡比較省電，冬天開暖氣後，只想窩在裡面不想動。總而言之，「對我來說，開放式設計真的超瞎，所有的設計感在你堆了一堆很俗的雜物之後都會被破壞」，因此寧願多一間房間放置東西，客廳乾淨才是王道。

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▲其實仍要以屋主生活習慣，來決定是否改格局！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友看完文章後，紛紛持不同看法「房間多代表好賣，總是有人生的多需要房間多預算又不足」、「單身買三房，應該親戚和老媽老爸輪流來吧，來了還請不走…」、「半牆書房和客廳，在我家兩人世界很實用耶，男友在客廳看電視，我在書房工作，想輕鬆點就跟他一起看、想認真點就把拉簾拉上，廚房也能邊做菜邊看客廳電視或盯著寵物」、「我是有改，因為喜歡客廳大大的，玩電腦還能看球賽，蠻喜歡開放式書房的」、「我跟樓主一樣，三房這樣住真的爽翻」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也建議「不要改」，一旦改成2房+1，之後若後悔想改回來，可能會有些困難，他認為，第3房可用來當更衣室、書房，也可收納擺放物品，呼籲改格局前要想清楚！