存5萬秒破財「2神招化解」　命理師曝冰箱上擺OO：財運up！

作者：幸福空間

你是否也曾有過這樣的感覺，自己平時掙得錢也不少，卻總是存不下；還是沒特別做什麼，錢一下子就沒了，宛如過路財神？談到這裡，除了與自己的理財方式有關之外，也可能與居家風水有關，易經風水命理老師謝沅瑾接受《幸福空間》專訪時表示，當居家居佈置不良，有可能導致錢財難以積聚，快來對照一下，你家是不是有漏財格局？

謝沅瑾老師分享，每個人都有財運，只是不懂得要如何招財氣，在風水中透過佈置化解漏財並守住家中財庫，自然有助提升財運喔！

居家財庫哪裡找？臥室、廚房共兩庫

首先，家中有所謂的「財庫」存在，其位置分別在「臥室」，再來是「廚房」。謝沅瑾老師指出，兩者在風水上雖然都是「財庫」，但管理的「財」卻有不同。

★臥室：「穩定財」財庫

固定財庫通常會在主臥室，而穩定財指的是固定財產，像是房屋不動產、地契都會放在主臥。一般來說，年輕族群中像新婚夫妻，多半要靠努力賺錢蓄積財富，建議主臥位置最好是房子的前段；再者，若家中孩子已滿16歲，建議主臥可規劃在房子後段，這樣不僅孩子會較獨立，比較會替父母著想，也更易獲得力助手。

聚財小撇步：

建議可以在床邊內側角落擺放聚寶盆、水晶洞或鹽燈等招財物件，可以達到聚財的效果！

★廚房：「流動財」財庫

家中另一個財庫則在廚房，這裡的財庫則是流動的財庫。而具體的所在位置第一個是爐灶，再來則是中國古代的櫥櫃，而這個櫥櫃所指的就是「電冰箱」，這兩個地方即是居家流動財聚集的地方。

聚財小撇步：

建議可以在爐灶使用麒麟踩八卦或葫蘆來做擺放，以達穩定的效果，讓財運更加提升。再來，冰箱上方也可使用麒麟踩八卦，同樣能穩定流動財。

什麼格局讓你居家財庫外露！？

除了透過找出家中財庫，好好守財之餘，更重要的是確認一下家中是否有財庫外露的格局。

★明漏

你是否有過存了5萬、10萬，但總會發生一些事件，所以不得不把錢花出去，古代象徵「口袋翻到底，給你看到最裡的意思」。「明漏」主要有兩種情形，第一，大門打開就看到最深處，即站在自家大門，可以直接看到房子最深斜角的位置；第二則是從大門方向可以直接看到瓦斯爐的位置，其中包括正對瓦斯爐，或是沒有設在直線範圍，但仍會一眼看到瓦斯爐局部或全部，這類都是象徵「明漏」。

★暗漏

再來，就是你生活上也沒有過多開支，但是每到月底都還是口袋空空的月光族。這時，你就要注意，廚房的瓦斯爐是否正對著房子後門出去，若有這樣的情形，就是所謂的「暗漏」。

2招教你化解財庫外露

1. 規劃玄關隔屏

謝沅瑾老師建議，在門口適當身處規劃玄關，以此阻擋進門視線，不會直接看到爐灶或房子最深處的角落。

2. 廚房加掛窗簾

再來，謝沅瑾老師提醒，廚房門口可以加掛不透明、不透光的門簾，且長度盡量蓋過瓦斯爐開口，都能有助防止財庫外露。

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