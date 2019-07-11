ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

存5萬秒破財「2神招化解」　命理師曝冰箱上擺OO：財運up！

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

 

你是否也曾有過這樣的感覺，自己平時掙得錢也不少，卻總是存不下；還是沒特別做什麼，錢一下子就沒了，宛如過路財神？談到這裡，除了與自己的理財方式有關之外，也可能與居家風水有關，易經風水命理老師謝沅瑾接受《幸福空間》專訪時表示，當居家居佈置不良，有可能導致錢財難以積聚，快來對照一下，你家是不是有漏財格局？

謝沅瑾老師分享，每個人都有財運，只是不懂得要如何招財氣，在風水中透過佈置化解漏財並守住家中財庫，自然有助提升財運喔！

居家財庫哪裡找？臥室、廚房共兩庫

首先，家中有所謂的「財庫」存在，其位置分別在「臥室」，再來是「廚房」。謝沅瑾老師指出，兩者在風水上雖然都是「財庫」，但管理的「財」卻有不同。

★臥室：「穩定財」財庫

固定財庫通常會在主臥室，而穩定財指的是固定財產，像是房屋不動產、地契都會放在主臥。一般來說，年輕族群中像新婚夫妻，多半要靠努力賺錢蓄積財富，建議主臥位置最好是房子的前段；再者，若家中孩子已滿16歲，建議主臥可規劃在房子後段，這樣不僅孩子會較獨立，比較會替父母著想，也更易獲得力助手。

錢都是這樣流掉了！居家財庫外露免驚，謝沅瑾命理師教你神化解（圖／幸福空間）

聚財小撇步：

建議可以在床邊內側角落擺放聚寶盆、水晶洞或鹽燈等招財物件，可以達到聚財的效果！

錢都是這樣流掉了！居家財庫外露免驚，謝沅瑾命理師教你神化解（圖／幸福空間）

★廚房：「流動財」財庫

家中另一個財庫則在廚房，這裡的財庫則是流動的財庫。而具體的所在位置第一個是爐灶，再來則是中國古代的櫥櫃，而這個櫥櫃所指的就是「電冰箱」，這兩個地方即是居家流動財聚集的地方。

錢都是這樣流掉了！居家財庫外露免驚，謝沅瑾命理師教你神化解（圖／幸福空間）

聚財小撇步：

建議可以在爐灶使用麒麟踩八卦或葫蘆來做擺放，以達穩定的效果，讓財運更加提升。再來，冰箱上方也可使用麒麟踩八卦，同樣能穩定流動財。

錢都是這樣流掉了！居家財庫外露免驚，謝沅瑾命理師教你神化解（圖／幸福空間）

什麼格局讓你居家財庫外露！？

除了透過找出家中財庫，好好守財之餘，更重要的是確認一下家中是否有財庫外露的格局。

★明漏

你是否有過存了5萬、10萬，但總會發生一些事件，所以不得不把錢花出去，古代象徵「口袋翻到底，給你看到最裡的意思」。「明漏」主要有兩種情形，第一，大門打開就看到最深處，即站在自家大門，可以直接看到房子最深斜角的位置；第二則是從大門方向可以直接看到瓦斯爐的位置，其中包括正對瓦斯爐，或是沒有設在直線範圍，但仍會一眼看到瓦斯爐局部或全部，這類都是象徵「明漏」。

錢都是這樣流掉了！居家財庫外露免驚，謝沅瑾命理師教你神化解（圖／幸福空間）

★暗漏

再來，就是你生活上也沒有過多開支，但是每到月底都還是口袋空空的月光族。這時，你就要注意，廚房的瓦斯爐是否正對著房子後門出去，若有這樣的情形，就是所謂的「暗漏」。

錢都是這樣流掉了！居家財庫外露免驚，謝沅瑾命理師教你神化解（圖／幸福空間）

2招教你化解財庫外露

1. 規劃玄關隔屏

謝沅瑾老師建議，在門口適當身處規劃玄關，以此阻擋進門視線，不會直接看到爐灶或房子最深處的角落。

錢都是這樣流掉了！居家財庫外露免驚，謝沅瑾命理師教你神化解（圖／幸福空間）

2. 廚房加掛窗簾

再來，謝沅瑾老師提醒，廚房門口可以加掛不透明、不透光的門簾，且長度盡量蓋過瓦斯爐開口，都能有助防止財庫外露。

錢都是這樣流掉了！居家財庫外露免驚，謝沅瑾命理師教你神化解（圖／幸福空間）

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

關鍵字：破財命理師存錢冰箱財運

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4228

借5千「友還4985元」　他嘆手續費都算我的！真相反轉…網讚：這朋友可交

俗話說，說到錢就傷感情！一名男網友感嘆，日前朋友有急用，他義氣掏5000元相助，怎料對方用ATM還錢，金額卻只有4985元，瞬間內心涼了一截，他忍不住抱怨，「連手續費都算我的」。大批網友看完後，發現事..

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4225

影／高一兒搞大女友肚！　他「4天後抱孫當阿公」：太刺激的禮物

一名網友在臉書透露，6月底老婆告訴他，兒子的女朋友懷孕了，好像懷孕7個多月，沒想到帶去大醫院檢查，醫生告訴他們「已經開2指，很快就會生」。短短4天就當阿公的經歷，讓他直呼是個「太過刺激的禮物」。

7月10日 17:50

//cdn2.ettoday.net/images/4223

影／確定告韓粉了！18歲女被嗆「應召的」失眠…粉絲血淚信讓她轉念

高雄鹽埕區香蕉煎餅店「廣德家」反串推出「發大財特價」煎餅一份1000元，讓誤闖的韓粉大爆走，進而與到店內的18歲女學生發生口角。事後，許多不理性的韓粉到女學生的IG、臉書留言霸凌，讓她落淚失眠；她本想..

15小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4225

影／蛋殼黏「整片小米」密集炸！送蛋司機驚問：卵嗎　養雞人曝正解…長知識了

一名送蛋司機拍下一張雞蛋的照片，並貼上臉書求教，說他平常只見過長蛆的臭蛋，「這次的超越我的常識了。」只見他先遠遠地拍下棕紅色的蛋殼，上面似乎有一些米色的小疙瘩，近拍的畫面讓網友驚呆，因為看起來就像是蟲..

7月10日 18:27

//cdn2.ettoday.net/images/4226

最美國小生「逆天顏值」甜笑瘋傳！網一看大驚：龍母穿越時空

27歲當紅女星迪麗熱巴擁有維吾爾族血統，造就深邃五官和逆天顏值。無獨有偶，近日微博上也流傳2張新疆小學生的照片，從中可見這位小女孩年紀雖小，卻也擁有高挺鼻樑和深邃大眼，讓網友一看驚為天人，忍不住大嘆「..

15小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4224

戰完吳宗憲…館長嘆氣「健身房業績倒退14％」　下一舉動被網讚爆

館長陳之漢近日與天王吳宗憲隔空對嗆，認為對方「假愛台」，讓吳氣得說，「等我反撲你會受不了！」，希望可以將這場鬧劇畫下句點。事後，館長9日也在直播上放軟態度道歉，「憲哥你真的不要太認真，真的是這樣，對我..

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4210

練喻軒嗆「總統府撒五星旗」　館長嘆：別浪費我這個月辛苦！每天練到很難過

大陸拳王練喻軒向館長陳之漢下戰帖後，不斷收到網友傳來的恐嚇訊息，他回嗆「到了台灣，我不去總統府撒一把五星旗，歡迎大家集體噴我。」對此，館長聽到後連說8個不要，他深深嘆了一口氣，「不要浪費我這一個月的辛..

14小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

兒躺床秒睡！他摩鐵激戰：活受罪

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看..

好市多清潔劑…2年頑強垢秒退散

台中潭子凶宅藏洋蔥　低於市價7..

3女租便宜老公寓「柴犬狂撞門」..

新北「6000坪大套」只租6千..

停2車格…翁狂檢舉　女1句話擊..

她想搬外島「房價低廉」…網打臉

高雄男曝260萬買房攻略　網跪..

台中租屋！閨蜜睡她位置…被打醒

ETtoday房產雲

最新新聞more

比起蓋社會宅　補貼租金才好用

倒數30天南海雙子星限期簽約　..

存5萬秒破財　命理師曝2招化解..

留言抽房屋再出發　1元買屋2小..

機捷A10站住宅用地　標出區域..

投訴鄰居養寵物…他家窗外秒現「..

徵人帶看屋！租出去…獎金超嚇人

屁孩電梯內小便　她慘遇「鬼片情..

台中租屋！閨蜜睡她位置…被打醒

超乎主婦想像的清潔力　居家打掃..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366