倒數30天南海雙子星限期簽約　申請遞延不樂觀

▲藍天集團台北雙子星。（圖／藍天集團提供）



記者黃靖惠／綜合報導

雙子星開發案遭駁回後，必須30天內完成簽約，否則視同放棄，今天身為招商總顧問、仲量聯行總經理趙正義表示，據了解，南海專案公司已和市府申請遞延簽約，但市府端能否遞延申請通過，還是得回歸於市府裁量權，但也坦言，「原則上被投審會駁回，應無法申請通過」。

全台世紀標案「雙子星開發案」遭投審會駁回後，昨天北市捷運局依規定通知最優申請人南海集團成立的專案公司，要在30天內完成簽約，否則將喪失資格。

趙正義在今天「仲量聯行第二季不動產季報」說明會中表示，雙子星案遭駁後，最優申請人南海團隊成立專案公司，若未在30天內完成簽約，視同放棄資格，據了解，南海專案公司已和市府申請遞延簽約，但市府端能否遞延申請通過，還是得回歸於市府裁量權。

不過他也坦言，「南海向市府提遞延簽約申請，原則上被投審會駁回，應無法申請通過」。

至於南海、藍天兩2個團隊分回地主比例有落差，若雙方議約是否會影響地主分回比例？趙正義表示，依法規定得標後並不會動到分回比例部分，但是未來還要經過鑑價，如果簽約後鑑價發現差距太大，就會有影響，至於是否會影響到分回比例，目前還沒有定案。

除此之外，趙正義也表示，大眾對於這案子有許多誤解，包括仲量聯行是港資，以及未盡嚴格審查之責，部分人士公開指稱仲量聯行是港資、勾結港資等，但仲量聯行是美國上市公司、且是全球前500大公司，對此公司也已做相關存證，必要時訴諸法律途徑。

至於南海專案公司被投審會駁回，外界質疑仲量聯行未盡嚴格審查之責，他則說明，負責審查總顧問有專家學者、法律顧問、政府官員，全依照事實，以及法律文件審查，且期間未發現陸資，過程中全程公開透明、並錄影錄音，所以這一塊是禁得起考驗，一切都是經過「資格標」、「規格標」、「價格標」的評選所產生出來的最優申請。