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高雄富人撐不住？京城地標型豪宅最低單價戶　面臨5字頭保衛戰　

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▲▼京城京城單價歷史新低。（圖／記者陳建宇攝）

▲京城建設的超級豪宅案「京城」，仍力保5字頭成交價。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄的豪宅案近2年交易量平淡，不過今年上半年略有升溫趨勢，推出不少豪宅的京城建設也有斬獲，不過日前該公司指標豪宅「京城」在實價登錄上出現成交單價50.2萬元的新低，京城方面則指出是因為該戶戶型位於2棟中間，原本的開價就較低。

過去2年高雄的豪宅交易冷清，甚至一度出現窒息量，今年來雖然交易量仍低，但比起前2年更活絡，例如京城建設指標豪宅「京城」今年銷售狀況就不錯，根據高雄市房屋市場調查協會資料，今年來「京城」過戶就有9筆。京城建設發言人周敬恆表示，「京城」在實價登錄上的資料共有27筆，包括4戶店面及23戶住宅。

▲▼ 京城京城單價歷史新低。（圖／翻攝內政部實價登錄網站）

▲「京城」今年4月出現單坪50.2萬元的歷史新低。（圖／翻攝內政部實價登錄網站）

不過從實價登錄也發現「京城」今年4月成交的1戶住宅，出現了交易單價每坪50.2萬元，也是該社區交易單價歷史新低，是否意味著豪宅必須降價求售？該戶交易總坪數為149.31坪，是該社區坪數較小的戶型，周敬恆指出該戶因為在2棟中間，戶型條件較差，因此原本開價就較低，並非要削價出售。

▲▼京城京城單價歷史新低。（圖／京城建設提供）

▲據了解成交每坪50.2萬元的戶型是A2戶，屬於中間棟別。（圖／京城建設提供）

雖然該戶交易單價創下「京城」新低，但實際上總價仍達7438萬元，且單價50.2萬元也力保「京城」成交至少5字頭的水準。

關鍵字：高雄京城京城農16豪宅實價登錄

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