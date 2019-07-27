買房焦點全在台北市！他提3點嗆：差1600萬元　網神回打臉

▲原PO不懂大家為何都想在台北市買房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／綜合報導

台北房價居高不下，許多人都猶豫要不要進場給自己一個家。一名網友表示，台北的中古公寓就要2000萬元，買新北市可以價差1600萬元，一來一往的差價可以做許多事，「我還真搞不懂為何大家都往台北市擠？」沒想到貼文一出，網友直接嗆爆打臉原PO。

該名網友在論壇「mobile01」發文表示，他認為台北的房價實在太貴，光是中古的老公寓都要2000萬元，但新北市金山、萬里、石門及三芝等地的中古公寓只要400萬元，兩者相差1600萬元。

「1600萬可以做很多事」，原PO舉例，這些錢可以每年出國，甚至是環遊世界，根本可以少奮鬥10年，「以房價來看隨便在鄉下找個工作 也比在台北市工作好，如果擔心子女教育問題，也有個北海岸金山高中可以讀」，況且當地醫療資源也不錯，「我還真搞不懂為何不家都往台北市擠」。

網友看完紛紛留言，「因為資源都在台北市啊，工作機會也是台北市較多」、「我覺得就是大眾運輸相對其它地區來說更方便與快速」、「假設35歲買房在金山，每天上下班通勤時間2小時，60歲退休。1年算上班220天，25*220*2=11000小時，約458天。1600萬買458天的時間，你說划不划算??」

也有網友拿香港舉例，「香港港九一間中古老公寓1億6000萬，台灣首都台北市一間中古公寓2000萬，兩者相差1億4000萬。1億4000萬可以做很多事，例如每年出國旅遊甚至還遊世界，以及可以少奮鬥幾十年，以房價來看隨便在台北找個工作也比在香港港九工作好，如果擔心子女教育問題，台北也有個建中北一女可以讀，大學也有台灣大學可以讀；醫療的話，還有個台大醫院、台北榮總(醫療品質不錯)，我還真搞不懂為何大家都往香港擠」。