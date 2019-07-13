幫男友洗烘IKEA鯊魚　網驚呆變大叔…「身材大走鐘+啤酒肚」療癒炸

▲鯊魚吶喊著，不要洗澡！（圖／翻攝自論壇Dcard）

網搜小組／綜合報導

不少人會到宜家家居（IKEA）採買居家用品，但最火紅的商品還有這隻超萌鯊魚，被國外網友封稱「最值得購買的布偶！」日前有網友分享好康情報，「原價一隻599（元），現在特價一隻479（元），滿滿的4大欄不怕搶不到」，瞬間掀起搶購旋風。

這隻堪稱「迷之魔性」鯊魚，飄散一股療癒風，日本推特上，更掀起一陣拍照風潮，不管是吃飯、開會、看報紙、追劇、上課聽講，鯊魚老大總是無違和融入場景中，讓人看了好紓壓。

鯊魚多功能用途，也讓眾多PTT網友狂推「抱著睡+1，超符合人體工學」、「餐桌對面終於有人坐了～很實用」、「鯊魚手感超好的，躺著抱著都舒服」、「特價前就買了QQ，很好抱！我家狗狗很愛」、「就跟之前好市多的大熊布偶一樣，跟風熱潮」、「我家的貓都踩這個發情XD」。

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▲網友好康分享，鯊魚玩偶特價了！（圖／翻攝自PTT）

鯊魚大哥除了撩妹一流，不少男生也搶買回家收編，一名女網友在《Dcard》笑稱，近日把男友買的2隻鯊魚丟到洗衣機清洗，接著貼心烘乾，再吊在衣架上，等待主人回家聞香。沒想到玩偶身材大走鐘，網友紛紛笑炸，「最後一張，陳年大叔的啤酒肚」、「洗完後就像上了年紀的大叔，身材完全走樣了」、「鯊魚：我本來就生活在水裡啊啊」、「最後一張還以為是在掛香腸」。原PO也笑壞回應，「因為曬起來被衣架捆住，倒數第二張應該是角度問題，其實還好XD！」

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