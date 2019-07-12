膚色奶罩卡窗戶　夫邪笑「這妳掛的？」妻看傻…網歪樓：暗號太明顯

▲窗戶竟出現膚色胸罩！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

頭上綠綠的？一名男網友突然提早回家，發現窗戶外有一件膚色胸罩，興奮詢問老婆「這妳掛的唷？」怎料老婆連回2次「不是」，更反問老公「怎這麼早回來？」掀起大批網友歪樓回應「小三跑來宣示主權？」

一名人夫在臉書《爆怨公社》曬出一張引人遐想的「內衣照」，他透露，日前去實驗室後就提早回家，抵達家門後，赫見窗戶圍欄上繫著一件膚色奶罩。原PO秒化身老司機，邪笑拍下這一幕情景，接著傳LINE問老婆「這妳掛的唷？一到家就看到了= ="」

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▲老婆說，快把胸罩丟掉！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

正當以為晚上可來一場翻滾趴，怎料1分鐘後，老婆大人卻潑冷水，回應「不是，那不是我的！」原PO傻眼反問，「靠X啊～那怎麼處理？」老婆則笑回「丟掉啊」，接著好奇詢問「你怎這麼早回來？」

原來根本烏龍一場，胸罩主人至今是個謎，大批網友看完後，卻一臉綠綠笑虧「你怎麼那麼早回來啦！」、「先聲奪人，這招高明」、「看隔壁老王有在家嗎？」、「 你太早回家了，害老婆不知所措！」、「暗號這麼明顯！」、「老婆的罩杯竟然不認得！」、「大小分不清楚…你死定了」。

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